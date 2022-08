VS wachten met spanning op oogst FBI-inval bij ex-president Trump

Vriend en vijand van Donald Trump wachtten vrijdag met spanning op meer informatie over de inval die de FBI maandag deed bij de ex-president. Volgens sommige berichten moest die onder andere geheimen veiligstellen over het kernwapenarsenaal van de VS of andere landen.

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft een rechter in Florida gevraagd het bevel tot huiszoeking openbaar te maken, gezien ‘het duidelijke en zwaarwegende belang dat het publiek heeft bij het begrijpen wat er is gebeurd’.

Trump nam na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021 vele documenten mee naar zijn buitenhuis Mar-a-Lago in Florida. Een deel heeft hij teruggegeven, maar het Nationaal Archief, dat de nalatenschap van elke president beheert, geloofde kennelijk dat er nog meer moest zijn.

Trump maakt geen bezwaar tegen openbaarmaking

Het verzoek van het ministerie omvat ook de lijst van documenten die maandag zijn meegenomen – vermoedelijk ontdaan van titels en omschrijvingen die staatsgeheimen zouden kunnen verraden. Maar niet van de uitgebreide motivering die het ministerie aan de rechter voorlegde om de huiszoeking mogen doen.

Trump had tot vrijdagmiddag om bezwaar aan tekenen tegen openbaarmaking, maar zei dat niet te zullen doen. In feite had hij al sinds maandag het document ook zelf openbaar kunnen maken, maar dat belette Republikeinse politici niet dat van minister van justitie Merrick Garland te eisen: “Het Amerikaanse volk heeft er recht op. NU”, twitterde de Texaanse senator Ted Cruz.

Door Republikeinse politici en rechtse commentatoren is de inval gebruikt om Trump neer te zetten als slachtoffer van een politie- en justitie-apparaat dat zijn plicht tot onpartijdigheid verzaakt. Ze wijzen erop dat de rechter die toestemming gaf voor de doorzoeking geld heeft gegeven aan de campagnekas van de Democraat Barack Obama – maar slaan over dat hij later ook de Republikein Jeb Bush steunde. “Als ze dit kunnen doen tegen een voormalige president, stel je voor wat ze tegen jou kunnen doen”, waarschuwde de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden via Twitter.

‘Communistische Stasi-tactiek’

Een stuk explicieter was de Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap van de staat Maryland, Dan Cox, die de inval ‘niets minder dan communistische Stasi politiestaat-tactiek’ noemde. Hij beloofde dat als hij gouverneur zou worden, de Nationale Garde en politie van de staat bij dergelijke activiteiten van de federale politie ‘taai verzet zullen bieden tegen de wetteloze acties van deze ontspoorde tirannieke Biden-regering.”

In een verklaring op zijn eigen sociale medium, TruthSocial, ontkende Trump dat hij documenten over kernwapens zou hebben, zoals de Washington Post had gemeld, en suggereerde hij dat de politie meer kwam doen dan documenten zoeken. “Waarom liet de FBI bij het doorzoeken van delen van Mar-a-Lago niet onze advocaten of anderen toe? Ze moesten buiten in de hitte wachten. Wie denkt er ook dat ze voor mij belastende informatie achterlieten?”

Oproep gewapende actie

Woedende aanhangers van Trump hebben op sociale media tot actie opgeroepen, zelfs gewapende actie, en het lijkt erop dat minstens een daarvan donderdag de daad bij het woord heeft gevoegd.

In Cincinnati probeerde een man, de 42-jarige Ricky Schiffer, met een geweer, en een kogelwerend vest aan, een FBI-kantoor binnen te dringen. Toen dat niet lukte vluchtte hij in zijn auto de stad uit, onderweg schietend op de achtervolgende politie, en uiteindelijk verschool hij zich in een maisveld. Na een urenlange patstelling werd hij doodgeschoten, volgens de politie omdat hij zijn wapen op hen richtte.

Kort na het bekend worden van de inval in Mar-a-Lago door de FBI had op TruthSocial iemand onder de naam Ricky Schiffer opgeroepen tot actie: “Loop weg uit je werk zodra de wapenwinkel opengaat, sla in wat je nodig hebt om strijd te leveren. Dit keer pikken we het niet.”

