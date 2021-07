VS verlaten Bagram in alle stilte en laten de deur openstaan voor de taliban

Het vertrek uit Bagram, zo’n 60 kilometer ten noorden van hoofdstad Kaboel, was niet van tevoren aangekondigd. De Amerikanen kozen liever voor een stil vertrek via de achterdeur, waarschijnlijk om de aftocht niet een nederlaag te doen lijken. De ‘sleutels’ van de basis zijn overgedragen aan het Afghaanse regeringsleger en zaterdag zal alsnog een ‘overdrachtsceremonie’ plaatsvinden.

Het Amerikaanse vertrek verliep chaotisch en kwam voor de Afghanen als een verrassing. “Helaas zijn de Amerikanen vertrokken zonder enige vorm van coördinatie”, klaagde het districtshoofd van Bagram Darwaish Raufi tegenover persbureau AP. Burgers uit de omgeving trokken na het vertrek naar de onbemande en onbewaakte basis om achtergebleven Amerikaanse spullen mee naar huis te nemen, totdat uiteindelijk het Afghaanse leger arriveerde en de controle overnam.

Naar verluidt zijn er nog zo’n 650 Amerikaanse troepen aanwezig in Kaboel. Zij beveiligen momenteel de Amerikaanse ambassade en het vliegveld. Het Pentagon zegt dat ze geen gevaar lopen en dat de VS over genoeg mogelijkheden beschikken om de resterende troepen te beschermen.

Taliban juichen het vertrek toe

De taliban juichen het vertrek van de Amerikanen uit Bagram toe. “We beschouwen het als een positieve ontwikkeling”, aldus taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. “Afghanen zijn met het vertrek van buitenlandse troepen dichter bij vrede en stabiliteit.”

Maar de Amerikaanse terugtrekking kan grote gevolgen hebben voor de positie en het voortbestaan van de Afghaanse regering. De taliban waren als onderdeel van een deal al gestopt met aanvallen op de Amerikanen, maar het Afghaanse leger valt niet onder die regeling. Nu het leger de controle overneemt in Bagram, staat niets de taliban meer in de weg te proberen de basis te veroveren.

Het Afghaanse leger zegt dat het de basis zal ‘verdedigen’ en gebruiken voor de strijd tegen terrorisme, maar het is de vraag of het kan standhouden. De taliban rukken overal in het land op en het leger delft op bijna alle plekken het onderspit. Ook stuiten de taliban op steeds minder weerstand: op veel plaatsen geeft het leger zich over zonder verzet.

Bagram heeft strategisch nut en symbolische waarde

De taliban zullen het leger ook niet met rust laten in Bagram. De basis is niet alleen van grote symbolische waarde voor de militanten, maar ook van strategisch nut. Op de basis liggen militaire goederen opgeslagen, waar de taliban graag over willen beschikken. En het wordt ook heel moeilijk voor de regering om stand te houden in Kaboel zonder controle te hebben over het strategisch gelegen Bagram.

De Amerikanen moeten, nu ze in alle haast en stilte vertrekken, ook snel een oplossing vinden voor de situatie in de hoofdstad zelf. De VS zijn in onderhandeling met Turkije over de beveiliging van het vliegveld van Kaboel. De Turken, die nog 500 militairen hebben gestationeerd in het land, zeggen bereid te zijn om hun troepen daar te houden, maar willen daar ook iets voor terug. Turkije wil onder meer financiële steun van verschillende westerse en Navo-landen.

