VS trekken honderden miljarden dollars uit voor windmolens, kerncentrales en elektrische auto's

Een nieuwe wet pompt miljarden dollars in het terugdringen van broeikasgassen in de Verenigde Staten en maakt veel energiebesparende maatregelen mogelijk.

De Amerikaanse president Joe Biden moet dit weekend glunderend de stemming in de Senaat hebben gevolgd over de Inflation Reduction Act, een wet die zorgt voor belastingverhoging van grote bedrijven voor 740 miljard dollar, waarvan 369 miljard bestemd is om de klimaatopwarming terug te dringen.

Het kost de schatkist geen cent en er blijft ook nog 300 miljard over om de enorme staatsschuld van de Verenigde Staten terug te brengen. Biden sloeg twee vliegen in een klap en brengt zijn land terug in het rijtje dat serieus werk maakt van het reduceren van broeikasgassen. Over zo’n acht jaar moet er circa veertig procent minder CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten dan in 2005. Dat is iets minder dan de helft van wat oorspronkelijk de bedoeling was, maar desalniettemin een forse stap.

De wet, die in stilte is uit onderhandeld en nu door de Senaat is geloodst, wordt nu voorgelegd aan het Huis van Afgevaardigden waar de Democraten de meerderheid hebben. Naar verwachting kan Biden ergens volgende week zijn handtekening zetten onder het kroonjuweel van zijn presidentschap.

De plannen zijn in een aantal onderdelen uiteen te rafelen.

Bedrijven

Veel miljarden worden geïnvesteerd in de aanleg van projecte voor duurzame energie in de vorm van windmolens, zonnepanelen en het oplappen van oude kerncentrales en het bouwen van nieuwe. Er moet de komende jaren zo’n 550 gigawatt aan duurzame energie bijkomen, dat is genoeg om 110 miljoen huishoudens in de VS van elektriciteit te voorzien. De subsidie hiervoor moet biljoenen dollars aan private investeringen aanjagen in duurzame energie. De verwachting is dat klimaatneutrale elektriciteit al snel goedkoper zal zijn dan elektra uit kolen, olie of gas.

Er komt een gebied van 700.000 hectare extra om windemolens en zonnepanelen neer te zetten op land en in zee. De subsidies zijn ook gericht op het ontwikkelen van nieuwe technologieën om CO2 af te vangen en groene waterstof te ontwikkelen. Heffingen of boetes komen er op de uitstoot van methaan, dat zeer vervuilend is en dat bij de winning van olie en gas vrijkomt. Al deze maatregelen moeten de economie aanjagen en de Verenigde Staten wereldwijd in een leidende positie brengen als het gaat om het produceren van schone energie.

Consumenten

Biden wil met zijn maatregelen de gewone Amerikaan stimuleren om over te stappen op schone energie. Op de aanschaf een van een elektrische auto kan de consument straks tot 7500 dollar subsidie krijgen en bij de koop van een tweedehands e-car tot 4000 dollar. Voor het installeren van een warmtepomp en/of zonnepanelen in en op het huis is een bedrag van 8000 dollar beschikbaar en nog eens 1600 dollar voor het isoleren van een woning. Als Amerikanen hiertoe overgaan, belooft de regering Biden dat ze ook jaarlijks zo’n 1800 dollar aan kosten gaan besparen.

Rampen

Ook wordt er 2,3 miljard dollar uitgetrokken om de infrastructuur hittebestendig te maken tegen rampen met bosbranden, overstromingen en orkanen die veel vaker voorkomen door de klimaatopwarming. Biden zei vorige week woensdag nog dat tientallen miljoenen mensen in meer dan 24 staten in de VS die week zwaar te lijden hadden onder het extreem warme weer. Er wordt ook vier miljard dollar vrijgemaakt om de gevolgen van extreme droogte in de staten Arizona, Nevada en Colorado te bestrijden en de drinkwatervoorziening voor de veertig miljoen Amerikanen veilig te stellen die in het stroomgebied van de Coloradorivier wonen.

Airco voor arme gezinnen

Er wordt 385 miljoen dollar uitgetrokken voor arme, veelal zwarte, Amerikanen om ze financieel te helpen met de stijging van de kosten voor energie. Een van de opties is energiezuinige airconditioners te subsidiëren in gebieden die te kampen hebben met hoge zomertemperaturen.

Het hele pakket moet volgens de president ook de torenhoge inflatie bestrijden en voor 1,5 miljoen nieuwe banen zorgen in de omslag naar duurzame energie. Vandaar dat de klimaatmaatregelen onder de Inflation Reduction Act (inflatieverminderingswet) vallen, dat klinkt bij veel conservatieve Amerikanen positiever in de oren.

Lees ook:

Klimaatwet geeft Democraten hoop voor de aarde en de komende verkiezingen.

Minstens één Democratische senator hield het niet droog toen zondagavond een enorme klimaat- en gezondheidswet werd aangenomen. “We hebben hier tientallen jaren voor gevochten”, zei Brian Schatz uit Hawaii. “Nu kan ik mijn kinderen recht in de ogen kijken.”