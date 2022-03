VS: tot 60 procent Russische raketten mist doel; Beschietingen in de buurt van Tsjernobyl

Personeel van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl ondervindt momenteel problemen met het woon-werkverkeer. Dat komt door Russische aanvallen op het nabijgelegen dorp Slavoetytsj, waar veel van de medewerkers wonen, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De kerncentrale werd op 24 februari ingenomen door Russische troepen, waarna het Oekraïense personeel wekenlang onafgebroken door moest werken. “Deze beschietingen komen slechts enkele dagen nadat het personeel er eindelijk in geslaagd is om afgewisseld te worden en thuis, in Slavoetytsj, tot rust te komen”, meldt IAEA-chef Rafael Grossi.

VS: tot wel 60 procent Russische raketten mist doel

Tot wel 60 procent van de raketten die Rusland afvuurt in Oekraïne treft niet het beoogde doelwit of ontploft niet. De onthulling, die persbureau Reuters meldt op basis van drie anonieme Amerikaanse functionarissen, zou kunnen verklaren waarom Rusland een maand na het begin van de oorlog zo weinig vooruitgang heeft geboekt.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde eerder deze week dat Rusland tijdens de oorlog zeker 1100 raketten heeft afgevuurd. Volgens de anonieme bronnen varieert het aantal mislukte raketaanvallen tussen de 20 en 60 procent en verschilt het van dag tot dag, ook afhankelijk van het type raket dat wordt afgevuurd.

Mislukte lanceringen, raketten die niet ontploffen of een doelwit volledig missen zouden volgens experts niet gebruikelijk zijn op het slagveld. Als dat in 20 procent van de gevallen gebeurt is dat “vaak”, zeggen zij tegen Reuters.

De bewering kan niet onafhankelijk geverifieerd worden en zowel het Kremlin als het Russische ministerie van Defensie wilde niet reageren.

Brits leger: Oekraïne treft voor Rusland belangrijke doelwitten

Het Oekraïense leger treft voor Rusland belangrijke doelwitten in delen van het land die door Russische troepen bezet zijn. Het gaat onder meer om een Russisch schip en een munitiedepot in Berdjansk, meldt het Britse leger in een update over de oorlog in Oekraïne.

Donderdag meldde het Oekraïense ministerie van Defensie al dat een Russisch troepentransportschip in de haven van Berdjansk, aan de Zee van Azov, verwoest zou zijn. Volgens het Britse leger, dat de oorlog in het land volgt met behulp van inlichtingendiensten, “volgen er meer aanvallen op logistieke locaties in door Rusland bezette gebieden”.

De Oekraïense aanvallen zorgen er volgens de Britten voor dat Rusland prioriteit moet geven aan de eigen verdediging waardoor de troepen aan het front onthouden worden van “broodnodige bevoorrading”. Dit zal het vermogen van Rusland om aanvallen uit te voeren doen afnemen en de al dalende moraal verder verslechteren, meldt het Britse leger.

Biden brengt bezoek aan Polen voor besprekingen over Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden brengt vrijdag en zaterdag een bezoek aan Polen. Hij spreekt er met onder anderen zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda over de oorlog in Oekraïne. Die ontmoeting staat gepland in Rzeszów, een stad op zo’n 80 kilometer van de grens met Oekraïne.

Polen heeft een grens van 500 kilometer lang met Oekraïne en al zeker 2 miljoen vluchtelingen uit dat land opgevangen. Sinds 1989 hebben Polen en de VS nauwe banden en na 1970 hebben alle Amerikaanse presidenten Polen minstens één keer bezocht, Ronald Reagan uitgezonderd.

Donderdag was Joe Biden in Brussel voor drie toppen: de Navo, EU en de G7. Beeld AFP

