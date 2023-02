VS test zelfvliegende straaljager

Dat meldt Darpa, een onderzoekscentrum van het Amerikaanse ministerie van defensie. Het vliegtuig is de Vista X-62A gedoopt, wat staat voor Variable In-flight Simulator Test Aircraft. De testvlucht had in december plaats vanaf een luchtmachtbasis in Californië.

Automatische piloten worden al wel toegepast in verkeersvliegtuigen. Het geteste gevechtsvliegtuig kan volgens luchtvaartexperts de deur openen naar volledig geautomatiseerde, onbemande gevechtshandelingen. Met de software kon het vliegtuig niet alleen geheel zelfstandig opstijgen en landen, het voerde het ook schijngevechten uit ‘met verschillende gesimuleerde tegenstanders’, aldus Darpa. Voor de zekerheid zat er nog wel een piloot in de cockpit, die in noodgevallen de stuurknuppel kon grijpen.

Het perspectief van een volledig autonoom toestel dat zware bommen kan afwerpen vervult sommige defensie-experts met enthousiasme. Anderen zien het meer als een zwart science-fictionscenario.

