VS stoppen met financiering WHO

De Verenigde Staten zetten voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop vanwege de manier waarop die organisatie de coronapandemie aanpakt. Dat zei president Donald Trump dinsdag (lokale tijd) tijdens zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis.

Volgens Trump heeft de VN-organisatie de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. Het longvirus dook daar in december voor het eerst op in de stad Wuhan. “De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig doden”, zei de president.

De VN-organisatie heeft ‘gefaald in haar basisplicht’ en moet ‘verantwoordelijk worden gehouden’, stelde Trump. De Amerikaanse financiering wordt volgens de president opgeschort in afwachting van een evaluatie van het WHO-optreden in de coronapandemie.

De VS zijn de grootste financier van de WHO. Vorig jaar bedroeg de Amerikaanse bijdrage circa 400 miljoen dollar.

Trump dreigde eerder al de geldkraan dicht te draaien. Vorige week verweet hij de gezondheidsorganisatie erg op de hand van China te zijn. De WHO was volgens de president te mild over de inspanningen van China om het virus aan het begin van de uitbraak in bedwang te houden.

VN-baas: niet het moment

Het is niet het moment om middelen voor de werkzaamheden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of die van iedere andere humanitaire organisatie in de strijd tegen het coronavirus te verminderen. Dat heeft VN-chef António Guterres gezegd.

“Ik ben van mening dat de Wereldgezondheidsorganisatie moet worden gesteund, aangezien deze absoluut cruciaal is voor de inspanningen van de wereld om de oorlog tegen Covid-19 te winnen”, zei Guterres. “Nu is het tijd voor eenheid en voor de internationale gemeenschap om in solidariteit samen te werken om het virus en de vernietigende gevolgen ervan te stoppen.”