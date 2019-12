VS smeken Noord-Korea: ‘Het is nog niet te laat’

Hij klonk als een wanhopige minnaar die zijn geliefde ziet vertrekken en smeekt om elkaar nog een keer te zien: “Het hoeft niet zo te zijn, het is nog niet te laat”, zei Stephen Biegun, de Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor Noord-Korea, maandag tijdens een persconferentie met zijn Zuid-Koreaanse collega in Seoul. “Wij zijn hier en je weet hoe je ons moet bereiken. Laten we dit oplossen.”

Biegun sprak namens president Donald Trump en zijn woorden waren gericht aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, of desnoods diens onderminister van buitenlandse zaken Choe Son-hui. Washington wil hoe dan ook weer in gesprek komen met het communistische regime in Pyongyang, om de ontwapening van Noord-Korea te bespreken. Maar dat land heeft de laatste tijd flink met de deuren gesmeten.

Test op satellietbasis

In het weekend maakte Noord-Korea bekend dat het opnieuw een test heeft uitgevoerd op een satellietbasis, de tweede in een week nog wel. Pijnlijk voor Trump en zijn onderhandelaars: juist deze basis was volgens hen al ontmanteld. Dat zou een gunstig teken zijn in de moeizame verhouding tussen de twee landen, een van de bewijzen dat Trumps beleid van aanpappen met Noord-Korea wel zou werken – ook al betwijfelen de meeste deskundigen dat.

Liefde van een kant

Trump en Kim hebben elkaar tussen juni 2018 en juni 2019 drie maal ontmoet. Ze schreven elkaar ‘prachtige brieven’, aldus Trump, ‘we werden verliefd’, zei hij over hun eerste ontmoeting. Helaas lijkt de liefde nog slechts van een kant te komen.

Kim heeft een harde deadline gesteld: voor het eind van het jaar moeten de VS over de brug komen, in de vorm van het verlichten van sancties. Die zijn ingesteld tegen Noord-Korea omdat dat land zich al jaren niet houdt aan eerdere afspraken over het beperken van zijn nucleaire industrie.

Denuclearisatie

De VS verwachten dat Noord-Korea meewerkt aan volledige denuclearisatie, het ontmantelen van alles wat met kernwapens heeft te maken, voordat de sancties verzacht worden. Na eerdere ontmoetingen verkondigden Trump en zijn medewerkers trots dat Kim zich hier ook aan verbonden had. Maar al snel bleek dat er weinig concreets was afgesproken: Noord-Korea verplichtte zich niet tot het vernietigen van kernraketten en beloofde ook niet om buitenlandse waarnemers toe te laten.

Na de eerste ontmoeting begon het moeizame onderhandelingswerk en dat lijkt nu vastgelopen. De afgelopen weken klonk dreigende taal uit Pyongyang: “Het is helemaal aan de VS welk kerstcadeau ze willen uitzoeken”, liet onderminister van buitenlandse zaken Ri Thae Song begin december weten. Een nauw verhulde dreiging met meer vuurwerk. Noord-Korea vernederde Trump opnieuw met het ouderwetse woord ‘dotard’, een oudere persoon die niet meer helder kan denken.

Zo dreigt de sfeer van voor de ontmoetingen tussen Trump en Kim terug te komen, toen de beide mannen elkaar uitmaakten voor oud vuil en het risico op een militaire confrontatie in de lucht hing. Uit Bieguns woorden is duidelijk dat Washington niet in dat geruzie wil terugvallen, maar het is wel de vraag hoe lang Trump zo lief blijft doen. Als de Noord-Koreaanse leider een flinke raket afschiet in de richting van de VS, kan de Amerikaanse president zich gedwongen voelen terug te slaan.

