VS sluiten 30 dagen hun grenzen voor Europa wegens corona-uitbraak, KLM-Airfrance onderuit op beurs

De maatregel werd woensdagavond bekend gemaakt door president Donald Trump, in een tv-toespraak vanuit zijn Oval Office. Hij zei daarin dat het inreisverbod zal gelden voor iedereen behalve Amerikaanse burgers, en dat ook vracht zal worden geweigerd. Maar dat moest het ministerie van binnenlandse veiligheid later corrigeren: de proclamatie die de president woensdag ondertekende rept niet van vrachtvervoer. En ook houders van een permanente verblijfsvergunning en familieleden van Amerikanen of houders van zo’n ‘green card’ mogen het land in. Al zal wel goed gekeken worden of ze misschien ziek zijn of in quarantaine moeten.

Trump beschreef corona als ‘een buitenlands virus’ dat in de VS nog niet heel erg om zich heen heeft gegrepen dankzij zijn daadkrachtige optreden tegen reizigers uit China. Volgens hem liet de EU dat na, waardoor er nu zoveel ziektegevallen zijn dat reizigers uit het gebied zorgen voor besmettingshaarden in de VS. En doordat Europese burgers in het Schengengebied vrij kunnen reizen, kan de Amerikaanse grenspolitie niet nagaan wie er uit een gebied komt waar het met de coronabesmettingen uit de hand loopt. Omdat Groot-Brittannië niet meedoet in Schengen, zijn reizigers daarvandaan nog wel welkom in de VS.

Met de maatregel laat Trump zien dat hij de dreiging van het nieuwe coronavirus serieus neemt. Dat zal veel experts op het gebied van volksgezondheid opluchten, want de afgelopen weken droeg de president vooral de boodschap uit dat het allemaal wel meeviel. Hij voorspelde dat het virus in de lente vanzelf zou verdwijnen, of dat er anders wel binnen een paar maanden een vaccin voor zou zijn.

Daarover had hij het niet meer, al verklaarde hij wel dat geen land beter voorbereid of veerkrachtig was dan de VS: “We hebben de beste economie, de meest geavanceerde medische zorg, de meest getalenteerde artsen, wetenschappers en onderzoekers waar ook ter wereld.” En dus ‘heeft het virus geen kans tegen ons’ en zal het ‘uiteindelijk, en vlot, verslagen worden.” Iets wat overigens niet zal worden bevorderd door zijn advies om bij niezen of hoesten ‘je gezicht en mond te bedekken.”

Zware klappen

Voor het virus verslagen is, zal ook de Amerikaanse economie echter zware klappen krijgen, zo werd deze week duidelijk. Scholen en universiteiten sloten, congressen werden afgelast, vluchten geschrapt. Bijna net zo veel aandacht als de presidentiële speech kreeg woensdagavond in de media het nieuws dat de professionele basketbalcompetitie van de NBA is stilgelegd.

Speciaal pijnlijk voor Trump is dat de beurzen de gestage koerswinst die tijdens zijn presidentschap was opgebouwd voor een flink deel weer kwijt zijn.

Om de economie te ondersteunen, kondigde Trump maatregelen aan die het bedrijfsleven moeten helpen, vooral de kleine bedrijven. Hij wil hen uitstel geven van het betalen van belasting - normaal gesproken moet de rekening op 15 april betaald zijn. Dat zal volgens hem tijdelijk meer dan 200 miljard dollar in de economie pompen. De overheidsdienst voor het midden- en kleinbedrijf zal meer leningen verstrekken om bedrijven door de moeilijke tijd heen te helpen.

Voor dat laatste vraagt Trump 50 miljard dollar van het Congres. Hoeveel bevoegdheden de president ook heeft, voor het uitgeven van extra geld heeft hij de instemming van de volksvertegenwoordiging nodig. Dat geldt ook voor het tijdelijk stopzetten van de inning van sociale premies, een andere wens van Trump. Maar die wordt vermoedelijk niet vervuld, want zowel de Democraten als de Republikeinen in het Congres voelen er niet voor. De meeste premies worden immers betaald door degenen met de hoogste inkomens, en dat is niet de groep die nu de steun vooral nodig heeft.

Eisen van Pelosi

Trumps dringende behoefte om iets voor de economie te doen, gekoppeld met die afhankelijkheid van het Congres, geeft zijn grootste politieke tegenspeler daar, voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden, de gelegenheid om eisen te stellen. Kort na de toespraak van Trump publiceerde de Democratische meerderheid in het Huis het wetsontwerp waarin hun corona-wensen staan. Daaronder geld voor doorbetaald verlof wanneer werknemers of hun gezinsleden ziek zijn, geld voor werkloosheidsuitkeringen en voedselbanken, en gratis testen voor wie wil weten of hij of zij besmet is.

AEX kleurt wederom bloedrood

De Amsterdamse AEX-index kelderde donderdag bij de opening met 5,2 procent tot 459,05 punten. Ook de andere Europese beurzen gingen hard onderuit na de zware koersverliezen in Azië en op Wall Street.

Het inreisverbod zette de al zwaar getroffen luchtvaartsector verder onder druk en joeg beleggers schrik aan. Op het Damrak kelderde luchtvaartcombinatie Air France-KLM ruim 15 procent.

Wekelijks vertrekken vanaf Schiphol ruim tweehonderd vluchten naar de Verenigde Staten. Samen met luchtvaartmaatschappijen inventariseert Schiphol momenteel wat het afgekondigde inreisverbod betekent voor de vluchten naar Amerika. “Eerste prioriteit voor vandaag is het informeren van reizigers. Verder zijn we op dit moment aan het inventariseren wat de verdere consequenties zijn. Het raakt natuurlijk het netwerk van Nederland. Daarover zal naar verwachting ook overleg volgen met de overheid,” aldus CEO Dick Benschop.

‘Dramatische gevolgen’

Het inreisverbod heeft dramatische gevolgen voor de reiswereld, zei directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. “De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies over elkaar heen. Maar dit is toch wel een flinke flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers.”

Voor de reisorganisaties is er nog veel onduidelijk. Maar Oostdam gaat ervan uit dat mensen hun reis kunnen annuleren omdat de reizen niet meer door kunnen gaan. “Als luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen vliegen en reisorganisaties hun reizen niet meer kunnen uitvoeren, krijgen mensen hun geld terug en kunnen kosteloos annuleren. Het is voor de reiswereld een dramatische situatie. We zien dat het hele grote gevolgen gaat hebben voor de sector en de medewerkers. Ik maak mij daar grote zorgen over. Dit is echt dramatisch voor Nederland.”

