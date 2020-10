VS leiden internationale coalitie tegen abortus

De VS hebben zich aan het hoofd gesteld van een coalitie van 31 landen die zich binnen de VN tegen abortus keren. Deze week ondertekenden de landen de ‘Consensusverklaring van Genève’, die op het eerste gezicht gewijd lijkt te zijn aan het beschermen van de rechten van vrouwen.

Maar de meeste andere landen die hun handtekening onder de verklaring zetten, staan niet bekend om hun grote inzet voor de vrouwenrechten: Saudi-Arabië, Oeganda, Egypte, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten behoren tot de ondertekenaars. Ook drie Europese landen sloten zich aan: Wit-Rusland, Hongarije en Polen. De angel van de verklaring zit dan ook in enkele zinnen waarin benadrukt wordt dat ‘veranderingen in relatie tot abortus alleen op het nationale niveau bepaald kunnen worden’.

“We hebben een ongekende verdediging gelanceerd van de ongeborenen in het buitenland”, zei minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo bij de ondertekeningsceremonie.

Pro-life demonstranten in Washington, tijdens een bijeenkomst in 2017. Beeld AFP

Een doorn in het oog van Trump

In 2018 stelde de mensenrechtencommissie van de VN vast dat lidstaten weliswaar het recht hebben om abortus te reguleren, maar niet op zo’n manier dat de gezondheid van zwangere vrouwen erdoor in gevaar komt. Per jaar sterven 47.000 vrouwen door een onveilige abortus, stelde een VN-werkgroep datzelfde jaar. In de praktijk is de VN de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven richting het standpunt dat abortus een mensenrecht is, en dat landen meer moeten doen om het mogelijk te maken.

Dat is de VS onder president Trump een doorn in het oog. Hij werd immers verkozen op de belofte om abortus moeilijker te maken. Een van de eerste dingen die hij deed na zijn beëdiging was het instellen van beleid waarbij Amerikaanse gezondheidsorganisaties die met overheidsgeld in het buitenland werken, abortus zelfs niet meer mogen bespreken met hun cliënten. Die regel bestond eerder onder president George W. Bush, Obama schafte hem daarna weer af, en Joe Biden heeft al aangekondigd dat hij dat ook weer zal doen, mocht hij straks verkozen worden. Uit onderzoek vorig jaar gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet blijkt dat zulke Amerikaanse beleidsschommelingen meetbare invloed hebben op hoeveel abortussen er in veel arme landen, die afhankelijk zijn van Amerikaanse medische hulp, worden uitgevoerd.

Ook in de VS zelf is abortus de afgelopen jaren in veel staten lastiger geworden, door allerlei beperkende regels voor klinieken. Abortusactivisten in de VS maken zich bovendien zorgen dat de benoeming van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett in het Hooggerechtshof, die waarschijnlijk volgende week beklonken wordt, daar een meerderheid oplevert die het wettelijke recht op abortus voor Amerikaanse vrouwen aan het wankelen zou kunnen brengen.

