VS: Iran probeerde Britse olietanker in beslag te nemen

De tanker voer door de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie, binnen toen hij werd benaderd door Iraanse schepen, aldus CNN. De Iraniërs droegen de tanker op om van traject te veranderen en in Iraanse territoriale wateren te stoppen.

Het Britse marineschip Montrose dat de tanker begeleidde, richtte daarop zijn wapens op de Iraanse boten en beval hen om weg te varen, hetgeen ze vervolgens deden. Het hele voorval werd gefilmd door een Amerikaans vliegtuig. Britse autoriteiten hebben eerder bevestigd dat de Montrose in de regio aanwezig is om een ‘maritieme veiligheidsrol te vervullen’.

Groot-Brittannië hield vorige week samen met de lokale autoriteiten een Iraanse olietanker tegen in Gibraltar. Er werd vermoed dat die tanker olie ging leveren in Syrië, wat in strijd zou zijn met sancties die ingesteld zijn door de Europese Unie.

De actie zorgde voor een diplomatieke rel tussen Groot-Brittannië en Iran en Teheran riep onder meer de Britse ambassadeur in Iran op het matje. De Iraanse president Hassan Rohani waarschuwde Londen woensdag ook nog voor de ‘gevolgen’ van de Britse aanwezigheid.

