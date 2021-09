VS geven toch miljarden aan Egypte, ondanks zorgen om mensenrechten

Ieder jaar zetten de Verenigde Staten 1,3 miljard dollar apart voor Egypte. Of liever gezegd, voor de Egyptische strijdkrachten. Voor de Amerikanen is het land een van de belangrijkste bondgenoten in de regio, en dat betaalt zich jaarlijks uit in gigantische bedragen. Maar die economische steun komt steeds vaker onder vuur te liggen.

Ook Biden moest er deze week aan geloven. De president die regelmatig roept dat “mensenrechten centraal staan in ons buitenlandbeleid” moet nu een ingewikkelde balanceeract uitvoeren om aan de ene kant deze belofte waar te maken, en aan de andere kant de banden met het regime van president Sisi – die ondanks zijn reputatie gezien wordt als een stabiele factor in de regio – goed te onderhouden.

Zichtbare stappen op het terrein van mensenrechten

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken kondigde dinsdag aan hoe de regering-Biden dit dilemma aan wil pakken: van de 300 miljoen dollar die dit fiscale jaar nog moet worden overgemaakt aan Egypte, zal Washington slechts 170 miljoen overboeken. De overige 130 miljoen zullen de VS achterhouden en alleen overhandigen als Egypte zichtbare stappen maakt op het terrein van mensenrechten.

Maar hoewel dit een verbetering lijkt ten opzichte van het beleid van vorige regeringen, doen negentien mensenrechtenorganisaties hun beklag in een verklaring die ze dinsdag naar buiten brachten. Als Biden écht een statement wil maken, stellen ze, dan kan hij zich ook neerleggen bij wat het Amerikaanse Congres al in 2014 wettelijk vastlegde: dat als Egypte geen aantoonbare stappen zet op het gebied van mensenrechten, de VS elk jaar 300 miljoen van het budget van 1,3 miljard moeten achterhouden.

Biden viel Trump aan op zijn nauwe banden met Sisi

Deze maatregel is alleen nog nooit toegepast; zowel Obama als Trump maakten elk jaar gebruik van een speciale ontheffing waardoor de 300 miljoen toch kon worden uitbetaald, ondanks dat Egypte onder het regime van president Abdel Fattah al-Sisi de meest repressieve periode in de moderne geschiedenis van het land doormaakt.

Dat Biden tijdens zijn verkiezingscampagne Trump aanviel op diens nauwe banden met Sisi, en nu zelf ook een speciale ontheffing gebruikt om 170 miljoen vrij te maken voor de Egyptische regering – tegen de wil van het Congres in – geeft volgens de mensenrechtenorganisaties weinig blijk van een buitenlandbeleid dat mensenrechten centraal stelt.

“Als de toewijding van de regering aan mensenrechten oprecht was, dan zou het een makkelijke keuze zijn”, schrijven ze in hun verklaring. Namelijk: “De 300 miljoen aan militaire hulp achterhouden, zoals is bepaald door het Congres, om zo Sisi aan te sporen van koers te veranderen”.

