VS gaan Europa veel meer gas leveren om afhankelijkheid van Rusland te verkleinen

Tijdens en uitzonderlijk gezamenlijk optreden hebben Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en de Amerikaanse president Joe Biden vrijdagochtend bekendgemaakt dat Europa veel meer gas gaat krijgen uit Amerika.

Goedkoper wordt het er niet op. Het Amerikaanse gas zal hoe dan ook duurder zijn dan dat wat Europa nu uit Rusland importeert. De uiteindelijke prijs zal ook per land verschillend zijn. Maar de grote prijsvariaties die de gasmarkt op dit moment doormaakt, worden verleden tijd.

De Verenigde Staten hebben toegezegd dit jaar minstens 15 miljard kubieke meter extra vloeibaar gas voor Europa beschikbaar te maken. Vanaf volgend jaar groeit dat naar 50 miljard kubieke meter.

Ondergrens van 50 kubieke meter

Omdat er al bestaande afspraken met de VS waren, leveren de VS dus in 2022 37 miljard kubieke meter. De 50 kubieke meter vanaf 2023 is volgens de Commissie een ‘ondergrens’. Het zou ook veel meer kunnen worden.

Met de extra leveringen dit jaar wordt het mogelijk in ieder geval een deel van de gasvoorraden te vullen, om er zo zeker van te zijn dat de Europeanen hun huizen ook volgende winter kunnen verwarmen. De illusie dat de Oekraïne-oorlog snel afgelopen zal zijn, heeft Brussel inmiddels niet meer.

Amerika heeft eigenlijk gas te veel. Tot nog toe hielden ze het schaars omdat ze vreesden dat een grootschalige verkoop aan Europa slechte invloed zou hebben op de eigen gasprijzen. Omdat de Europese Commissie nu een gegarandeerde afname tot 2030 heeft beloofd, kan het toch deze kant uit komen.

Technische aanpassingen aan het gasnet

Cruciaal is echter dat Europa het ook kan verwerken. Voor het vloeibare Amerikaanse gas in lange colonnes naar Europa kan worden verscheept, moeten nog wel allerlei technische aanpassingen worden gedaan aan het Europese gasnet. Ook moeten er extra terminals worden bijgebouwd.

De Europese Commissie hoopt in mei een plan te presenteren waarin staat hoe Europa op korte termijn onafhankelijk wordt van de 150 miljard kubieke meter Russisch gas die het nu importeert. De Commissie heeft aangekondigd dat een reductie van 66 procent nog dit jaar mogelijk moet zijn. De Amerikaanse deal is onderdeel van het plan om dat te bereiken. Mogelijk volgen snel meer van dergelijke akkoorden, bijvoorbeeld met Canada.

“Deze samenwerking is bedoeld om ons tijdens deze oorlog te ondersteunen zodat we kunnen werken aan onze onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen”, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag.

Akkoord voorziet ook in een vermindering van de methaanuitstoot

De Commissie zegt dat de aanpassingen aan de infrastructuur die nodig zijn om Amerikaans gas te kunnen verwerken in de toekomst ook nuttig zullen zijn. “Door de aangepaste leidingen kan ook waterstof getransporteerd worden”, legde een hoge Europese ambtenaar uit. Vanuit het Witte Huis kwam de aanvulling dat het akkoord ook voorziet in vermindering van de methaanuitstoot.

Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Het akkoord is een politieke afspraak, maar de technische invulling moet nog vorm krijgen. Daar gaat zich de komende maanden een werkgroep over buigen.

Het akkoord werd bekendgemaakt terwijl in een gebouw verderop de regeringsleiders van Europa in bespreking waren over de energiemarkt. Spanje en België hebben voorgesteld een maximumprijs voor gas vast te stellen, waardoor burgers zeker weten dat ze hun rekeningen kunnen blijven betalen. Nederland is daar, met Duitsland, geen voorstander van. Het zou te veel ingrijpen in de markt en het doel om minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken niet genoeg stimuleren.

Gezamenlijke inkoop van gas

Ook lag er een voorstel op tafel om gezamenlijk gas in te kopen en om de gasvoorraden voor komende winter vast voor 80 procent te vullen. De uitkomst is nog niet bekend, maar volgens een ingewijde lijken de laatste twee voorstellen in ieder geval veelbelovend. De deal tussen de Commissie met de VS is er in ieder geval een eerste aanzet toe. Er wordt nog gewerkt aan de juiste compromisteksten.

