VS gaan derde shot van coronavaccin uitdelen, al is de beslissing nog steeds omstreden

De Amerikaanse regering kan tientallen miljoenen burgers boostervaccinaties tegen het coronavirus gaan geven. Het CDC, de gezondheidsautoriteit die verantwoordelijk is voor de coronabestrijding, heeft groen licht gegeven voor een derde prik van het Pfizer-vaccin.

Het CDC-advies zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen, want directeur Rochelle Walensky doorkruiste deels de aanbevelingen van haar eigen experts. Die hadden een derde vaccinatie alleen geadviseerd voor 65-plussers en volwassenen met onderliggende gezondheidsproblemen, zes maanden na het tweede shot. Walensky voegde daar een brede categorie aan toe: gezonde volwassenen die in een setting met een ‘hoog risico’ verkeren. Daarmee wordt de deur opengezet naar boosters voor tientallen miljoenen mensen, die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs werken of in de gevangenis zitten.

Nut is nog niet duidelijk

Nut en noodzaak van boostervaccinaties zijn omstreden. Onderzoeken laten zien dat het aantal antilichamen in het bloed van gevaccineerden na verloop van tijd iets terugloopt, maar het is nog geen uitgemaakte zaak of dat de kans op een ernstige vorm van Covid-19 substantieel vergroot. De ziekenhuizen in Amerika liggen nu in ieder geval niet vol met mensen bij wie de immuniteit ietwat is afgenomen, maar met mensen die helemaal niet zijn gevaccineerd. Sommige experts vrezen dat het zo snel toedienen van een derde shot bij die laatste groep alleen maar de perceptie versterkt dat vaccins niet werken.

De Wereldgezondheidsorganisatie is om een andere reden gekant tegen boostervaccinaties. Er zou een veel grotere gezondheidswinst te behalen zijn als rijke landen hun overtollige vaccins gebruiken om mensen in arme landen te vaccineren. In grote delen van Afrika is nog minder dan 2 procent van de bevolking volledig ingeënt.

Voor president Biden is het aangepaste advies wel een overwinning. Hij wilde eigenlijk alle Amerikaanse volwassenen een derde shot geven. Dit komt een eind in de buurt.

Buigen voor politieke druk

Eerder dit jaar werd het CDC al eens beschuldigd van het buigen voor politieke druk, toen het instituut adviseerde om gevaccineerden niet langer een mondkapje te laten dragen, iets wat Biden goed uitkwam. Deze keer verdedigde Walensky het afwijken van het advies van haar eigen experts met woorden die bedoeld leken om zo weinig mogelijk duidelijk te maken: “Bij het CDC hebben we de taak om complexe, vaak imperfecte data te analyseren om concrete aanbevelingen te doen die de gezondheid optimaliseren. In een pandemie moeten we, zelfs als er onzekerheid is, acties ondernemen waarvan we anticiperen dat ze voornamelijk goed doen.”

