VS doden leider van al-Qaida en ‘brein achter 9/11’ Zawahiri bij een drone-aanval

De dood van Ayman al-Zawahiri (71), leider van al-Qaida, in de Afghaanse hoofdstad Kaboel werd maandagavond door president Joe Biden gepresenteerd als het bewijs dat terroristen die Amerika of Amerikanen aanvallen nergens ter wereld veilig zijn.

“We maken vanavond opnieuw duidelijk dat hoe lang het ook duurt, waar je je ook verbergt, als je een bedreiging bent voor onze mensen, zullen de Verenigde Staten je vinden en onschadelijk maken.”

al-Zawahiri, telg van een welgesteld gezin in Caïro en opgeleid tot arts, was een van de grondleggers van de islamitische terreurorganisatie. Samen met de leider daarvan, Osama bin Laden, besloot hij dat een heilige oorlog tegen het Westen nodig was, en beraamde hij onder andere de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001.

Maandenlang geobserveerd

De aanval die hem het leven kostte vond afgelopen zondagochtend plaats. Nadat de Amerikaanse inlichtingendiensten erachter kwamen dat hij in Kaboel woonde, werd hij maandenlang geobserveerd, om zeker te zijn dat hij het was en om zijn gewoonten te analyseren. Toen hij op een van zijn vaste tijden op het balkon stond, werden de raketten gelanceerd. Zijn familieleden, in hetzelfde huis woonachtig, bleven volgens Biden ongedeerd.

De president zei dat al-Zawahiri’s dood maandagavond kon worden bekendgemaakt omdat toen zeker was dat de aanval de juiste man getroffen had. Hoe dat is vastgesteld, zei hij niet.

Met de aankondiging treedt Biden in de voetsporen van zijn vroegere baas, Barack Obama. Die kon op 1 mei 2011 bekendmaken dat Osama bin-Laden in Pakistan door commandotroepen was gedood. Naar de toenmalige terroristenleider was tien jaar gezocht, en al-Zawahiri stond toen ook al hoog op de lijst van uit te schakelen leiders.

Een inval met commando's zoals destijds in Pakistan was in het geval van al-Zawahiri niet mogelijk, omdat de VS na hun vertrek uit Afghanistan geen mogelijkheden meer hebben eventuele omgekomen of gewonde militairen te evacueren.

Vertakkingen in allerlei landen

Een verminderde slagkracht bij het bestrijden van groepen als al-Qaida was een van de bezwaren die tegen die terugtrekking werden ingebracht. Volgens de regering-Biden zouden er toch nog genoeg mogelijkheden overblijven om vanaf grote afstand toe te slaan. De dood van al-Zawahiri nu zet dat argument kracht bij.

Of dit ook werkelijk een grote klap is voor al-Qaida, is minder zeker. al-Zawahiri was na de dood van Osama bin-Laden de onbetwiste ideologische leider was van de groep, maar die heeft vertakkingen in allerlei landen, van Irak tot Jemen en Noord-Afrika, die grotendeels zelfstandig opereren.

Wellicht geplaagd door een slechte gezondheid was al-Zawahiri soms lange perioden onzichtbaar. Maar de laatste tijd liet hij weer vaker van zich horen, in video’s waarin hij zoals altijd weer opriep tot strijd tegen de Amerikanen en andere vijanden van de islam. Mogelijk heeft die toegenomen activiteit eraan bijgedragen dat zijn verblijfplaats ontdekt werd.

‘Nooit meer een toevluchtsoord voor terroristen’

De Taliban hebben woedend gereageerd om de aanval, die ze een schending noemen van het Doha-akkoord uit 2020 dat de terugtrekking van de Amerikaanse militairen mogelijk maakte.

De Amerikanen brengen daar tegenin dat de Taliban toestonden dat al-Zawahiri in luxe omstandigheden in Kaboel woonde. In datzelfde Doha-akkoord beloofden de Taliban nu juist dat Afghanistan geen toevluchtsoord meer zou zijn voor gewapende groepen die acties buiten het land beramen.

“We zullen nooit meer toestaan dat Afghanistan een toevluchtsoord wordt voor terroristen”, zei Biden. “Hij is van het toneel verdwenen, en mijn regering zal al-Qaida voortdurend in de gaten houden en bedreigingen voor zijn. Waar ze ook vandaan komen.”

Maar evenveel aandacht als de strategie kreeg de emotie in zijn toespraak, bijna 21 jaar na 9/11: “We blijven rouwen om elk onschuldig leven dat toen werd gestolen”, zei Biden. “Ik hoop dat na deze beslissende actie de nabestaanden het nog wat meer kunnen afsluiten.”

