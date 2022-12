VS bieden Afrika charmeoffensief, dollars en een luisterend oor

Afrika doet ertoe. Dat hoef je Afrikanen natuurlijk niet te vertellen, maar dat gebeurde de afgelopen week in Washington volop. Daar organiseerde de Amerikaanse regering voor het eerst in acht jaar de African Leaders Summit, waarmee het de banden met het continent flink wilde aanhalen. Maar wat zat er in de goodiebag waarmee de 45 regeringsleiders vrijdag op het vliegtuig huiswaarts stapten?

Een luisterend oor, dat bovenal. Deze insteek was vooraf al benadrukt door de VS, dat Afrika vooral weer wil zien als gelijkwaardig gesprekspartner. Dat is ook niet zo gek voor een continent met bijna anderhalf miljard inwoners; met de snelst groeiende economieën ter wereld; met een flink aantal stemmen binnen de Verenigde Naties, en, niet te vergeten, met enorme grondstoffenvoorraden. Reden genoeg voor een Amerikaans charmeoffensief, zeker nu China de VS in de handel met Afrika ruimschoots heeft ingehaald en de Russische invloed op het Afrikaanse continent groeit.

Niet paternalistisch

“Als Afrika slaagt, dan slagen de Verenigde Staten. En eerlijk gezegd, dan slaagt de hele wereld”, zoals Biden zei tijdens de top. Zijn regering deed haar uiterste best niet paternalistisch over te komen. Een duidelijke breuk met zijn voorganger: de regering-Trump waarschuwde vooral voor de groeiende invloed van China. Maar Afrika wil niet verteld worden wat goed of slecht voor ze is – het C-woord werd deze top dan ook zorgvuldig ontweken.

In plaats daarvan kregen Afrikaanse regeringsleiders alle ruimte hun grieven te uiten. Om nogmaals aandacht te vragen voor de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en op te roepen tot herstelbetalingen: de Congolese president Félix Tshisekedi greep de vernietigende overstroming in Kinshasa deze week aan om dit punt kracht bij te zetten. Senegalees president Macky Sall, voorzitter van de Afrikaanse Unie, richtte zich op voorgestelde wetgeving in de VS die moet voorkomen dat Rusland via Afrika Oekraïne-sancties kan omzeilen; wetgeving die volgens Sall Afrikaanse landen unfair raakt.

President Biden kondigde voor komend jaar een meerdaagse reis aan naar verschillende landen beneden de Sahara, welke landen hij precies zal aandoen wordt nog bekendgemaakt. Biden beloofde ook zich in te spannen voor het lidmaatschap van de Afrikaanse Unie van de G20, waarbinnen nu alleen Zuid-Afrika vertegenwoordigd is. Eerder sprak Biden al zijn steun uit voor een permanente Afrikaanse zetel in de VN-veiligheidsraad.

Ook ondertekenden Rwanda en Nigeria als eerste Afrikaanse landen de Artemis-akkoorden rondom het maanverkenningsprogramma van de Nasa. Ook Rwanda en Nigeria houden er ruimtevaartprogramma’s op na, waarmee ze nu samen zullen optrekken met de Amerikanen.

Therapeutische praatsessies

Naast al deze zetels aan verschillende tafels was er ook gewoon geld. De regering-Biden zegde voor de komende drie jaar 55 miljard aan investeringen toe, gericht op voedselzekerheid; gezondheidszorg; uitwisselingsprogramma’s en infrastructuur. Ook sprak Biden zelf met de zes landen die komend jaar verkiezingen tegemoet zien, en beloofde Congo, Nigeria, Gabon, Liberia, Madagaskar en Sierra Leone 165 miljoen dollar om deze verkiezingen te ondersteunen.

Bovenal was deze top een charmeoffensief gevuld met therapeutische praatsessies, waarbij Biden het afkalvende imago van het Westen en de Amerikanen in het bijzonder poogde op te kalefateren. Of dat gelukt is moet de toekomst uitwijzen, zo zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken op een afsluitende persconferentie. “Amerika gaat Afrika niet vertellen wat ze moeten doen. Dat zou niemand moeten doen. Het recht om te beslissen over Afrika behoort alleen de Afrikanen toe.” Dat zou misschien niet hardop uitgesproken hoeven te worden – maar dat werd het wel.

