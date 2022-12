‘VS bereid om Oekraïne Patriots te leveren’

Het is nog niet officieel, maar diverse Amerikaanse media melden het op basis van anonieme bronnen in Washington: Oekraïne krijgt het zeer geavanceerde Patriot-luchtafweersysteem, waarmee het zijn steden en elektriciteitscentrales kan verdedigen tegen Russische aanvallen. De Amerikaanse regering zal dat mogelijk al deze week bekendmaken, zeggen de bronnen.

Hoe nodig de luchtafweer is, bleek woensdag voor de zoveelste keer. Op de hoofdstad Kiev daalde een zwerm van Iraanse drones neer. Dertien daarvan werden neergehaald, aldus de autoriteiten. Maar in het stadscentrum liepen twee overheidsgebouwen schade op. Het elektriciteitsnet overleefde deze keer de aanval ongeschonden.

Iraanse drones en raketten

De westerse landen hebben Oekraïne al veel, ook geavanceerde, luchtafweersystemen geleverd. Maar Patriot-systemen zijn ook geschikt om ballistische en kruisraketten op grote hoogte neer te halen. Dat komt goed van pas, omdat Rusland volgens westerse inlichtingen niet alleen Iraanse drones, maar ook ballistische raketten heeft besteld – kennelijk omdat de Russische voorraden opraken.

Ook helikopters of vliegtuigen kunnen met Patriot-systemen uit de lucht worden geschoten. Nog een voordeel van de Patriots: ze kunnen – afhankelijk van het type raketten die worden bijgeleverd – verder reiken dan de luchtafweersystemen waarover Oekraïne nu beschikt. “Dat heeft als voordeel dat je doelen kunt raken voordat ze boven bebouwd gebied aankomen”, zegt Patrick Bolder, als defensiespecialist verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies HCSS.

Maanden training

Grote moeilijkheid is wel dat de bediening van Patriot-systemen maandenlange training vergt. De VS kunnen Oekraïense militairen opleiden op kamp Grafenwöhr in Duitsland. Hoeveel militairen de training moeten krijgen is nog niet bekend, dat zal afhangen van het aantal systemen dat de VS willen leveren.

Voor de bediening van één systeem zijn negentig militairen nodig. Het afvuren zelf gebeurt door drie militairen, maar veel ondersteunend personeel is nodig voor de bediening van de bijbehorende computers en de radar die doelen detecteert en aanwijst.

Oekraïne zal er een hele kluif aan hebben om alle luchtafweersystemen waarover het beschikt op elkaar af te stemmen, legt Bolder uit. Idealiter wordt in een commandocentrum met behulp van kunstmatige intelligentie bepaald welke binnenkomende bedreiging met welke afweer het meest effectief wordt gekeerd. “Maar aan zo’n overkoepelend systeem ontbreekt het nog”, zegt Bolder.

Geen enkel systeem zal Oekraïne geheel verlossen van de Russische aanvallen op kritieke infrastructuur, waardoor miljoenen Oekraïners in de winterkou kampen met gebrek aan elektriciteit en verwarming. Bolder: “Luchtafweer is nooit waterdicht. De Russische tactiek is gericht op overvoering van de afweer: die krijgt zoveel luchtdoelen aangeboden dat er altijd wel wat doorkomt.”

Patriot-installaties en andere geavanceerde luchtafweer zijn schaars in veel Navo-landen, waaronder Nederland. Leverantie aan Oekraïne kan vaak niet geschieden zonder instemming van de Navo-bondgenoten, aangezien ze deel uitmaken van de gemeenschappelijke verdediging. De Verenigde Staten zouden de Patriots uit eigen voorraad willen leveren, zeggen de Amerikaanse regeringsbronnen.

Europees belang

Tijdens een videoconferentie met de regeringsleiders van de G-7, de groep van zeven leidende industriële landen, benadrukte de Oekraïense president Zelenski maandag nog eens de Oekraïense behoefte aan meer, en geavanceerdere, wapensystemen en munitie.

“Helaas heeft Rusland nog steeds een overwicht van artillerie en raketten”, zei hij. De bescherming van de Oekraïense elektriciteitscentrales en waterleidingen die Rusland probeert te verwoesten is ook in het belang van Europa, betoogde hij. “Met deze aanvallen provoceert Rusland een humanitaire en migratie-catastrofe, niet alleen voor Oekraïne maar voor de hele Europese Unie.”

