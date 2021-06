VS beginnen met doneren coronavaccins en worden belangrijke speler in internationale vaccindiplomatie

Eindelijk opent Amerika haar rijk gevulde voorraadschuren, en stuurt het hulp aan landen die minder ruim in de vaccins zitten. Het Witte Huis kondigde op donderdag aan hoe het de 80 miljoen doses Pfizer, Moderna en Janssen wil verdelen die het aan behoeftige landen heeft beloofd. En begint direct met het verschepen van de eerste 25 miljoen doses.

Ongeveer driekwart van de eerste lading, 19 miljoen doses, wordt ter beschikking gesteld aan Covax, het internationale verdelingsmechanisme dat bedoeld was om de vaccins eerlijk te verdelen over alle landen, maar daar tot nu toe niet in slaagt, wegens een gebrek aan vaccins. De overige 6 miljoen doses gaat Amerika verdelen onder buurlanden, strategische partners en landen waar acute nood is. De verdeling van de rest van de vaccins zal volgens een vergelijkbare sleutel plaatsvinden.

Vaccindiplomatie

Met de donaties wordt Amerika in één klap een belangrijke speler in de internationale vaccindiplomatie, een veld waar tot nu toe vooral China en India zich lieten gelden. Sommige politieke waarnemers in Washington maakten zich de afgelopen tijd zorgen over de manier waarop China met zijn vaccins Sinovac en Sinopharm zijn internationale partnerschappen versterkt, ook in Zuid-Amerika, de traditionele ‘achtertuin’ van de VS.

China doet vooral zaken met landen die meedoen aan het door China geleide internationale investeringsprogramma ‘Belt and Road Initiative’. Landen die Taiwan erkennen, worden juist overgeslagen. Paraguay, een van die landen, klaagde in april dat het door Chinese tussenhandelaars werd benaderd, maar dat er diplomatieke voorwaarden aan hun aanbod zaten.

De Verenigde Staten beroemen zich erop dat ze geen gunsten vragen voor hun vaccins. “We zijn niet op zoek naar concessies, we persen niemand af, we leggen geen voorwaarden op, zoals andere landen die vaccins leveren wel doen”, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan, die daarmee een duidelijke sneer aan China gaf.

Maar dat ook de VS hun voorkeuren laten doorklinken in de leveranties, blijkt wel uit de bestemming van de eerste lading. Niet alleen van het kwart dat Amerika expliciet reserveert voor eigen diplomatieke doeleinden, maar ook van het driekwart dat via Covax geleverd wordt.

Die vaccins gaan onder andere naar Paraguay, dat naast de Chinese vaccins greep, en naar arme landen in Centraal-Amerika, die hofleverancier zijn van asielzoekers aan de Amerikaanse zuidgrens. Aartsvijand Venezuela, toch ook aangesloten bij Covax, wordt overgeslagen. “Ze haten ons, ze hebben negatieve, miserabele gevoelens over ons”, deed president Nicolás Maduro direct zijn beklag in een videoboodschap, nadat de lijst bekend was gemaakt.

Kleine lettertjes

De kleine lettertjes bij de Amerikaanse donaties aan Covax leren namelijk dat die niet helemaal zonder voorwaarden geleverd worden. De Verenigde Staten bepalen uiteindelijk waar die vaccins naartoe gaan. Sullivan beloofde wel dat zijn land zal overleggen met de experts van Covax , en dat gezondheidsoverwegingen daarbij de boventoon voeren. Maar in Washington laat men ook geregeld doorschemeren dat Latijns-Amerika de voorkeur krijgt als bestemming voor vaccins. En binnen dat gebied lijkt het ondenkbaar dat Venezuela op korte termijn een lading mag verwelkomen.

De geoormerkte leveringen via Covax passen binnen een trend die ook al in Europa zichtbaar was. Frankrijk wil bijvoorbeeld zijn bondgenootschappen in West-Afrika versterken met vaccindonaties, en gebruikt Covax daarvoor als een soort koerier. Covax werkt mee aan zulke constructies, omdat het anders helemaal zonder vaccins zit, maar het is niet conform de oorspronkelijke opzet van het mechanisme. Eigenlijk was het ideaal dat alle landen gezamenlijk zouden inkopen, en gezamenlijk zouden verdelen, om de pandemie overal ter wereld te blussen. Dat mislukte doordat rijke landen alle beschikbare voorraden opkochten.

Amerika stond de export van vaccins, en van cruciale grondstoffen, het afgelopen jaar zelfs helemaal niet toe. Dat het land nu alsnog gul kan zijn, komt ook doordat het inmiddels een groot deel van de eigen bevolking heeft ingeënt, en de extra voorraden zich beginnen op te stapelen.

Niet genoeg

‘Beter laat dan nooit, maar nog lang niet genoeg’, zo laat zich dan ook de reactie samenvatten van veel organisaties die ijveren voor een eerlijke verdeling van vaccins, en die Amerika al langer verwijten dat het de eerlijke verdeling dwarsboomt met zijn vaccin-protectionisme. Carrie Teicher van de Amerikaanse tak van Artsen zonder Grenzen wijst er in een reactie op dat 80 miljoen doses een druppel op de gloeiende plaat zijn, terwijl Amerika afstevent op een surplus van een half miljard doses aan het eind van de zomer.

Bovendien is overtollige voorraden doneren volgens Teicher niet voldoende. Het gaat erom de wereldproductie omhoog te krijgen. “Dit is pas de eerste stap. De regering moet ook eisen dat farmaceutische bedrijven die publiek geld hebben ontvangen om coronavaccins te ontwikkelen de informatie en technologie delen met andere producenten om de wereldwijde productie van vaccins op te schalen.”

Lees ook:

Waarom het definitief niet gaat lukken om vaccins internationaal eerlijk te verdelen

India houdt vanaf nu alle vaccins voor zichzelf, en andere grote producenten bedrijven liever diplomatie met hun overschotten dan ze te verdelen onder behoeftige landen.



Hoe coronavaccins een diplomatiek smeermiddel werden

Nu de internationale verdeling van coronavaccins stokt, zijn veel arme landen overgeleverd aan de grillen van de vaccindiplomatie.