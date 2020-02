Vrijspraak Trump zo goed als zeker na verwerpen toelaten nieuwe getuigen

De Amerikaanse Senaat heeft vrijdagavond het verzoek van de Democraten verworpen om nieuwe getuigen toe te laten in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Hiermee lijkt het zo goed als zeker dat president Trump niet zal worden afgezet.

De stemming verliep met 51 tegen, en 49 senatoren voor, niet geheel langs de partijlijnen: de Republikeinen Susan Collins (Maine) en Mitt Romney (Utah) stemden met de Democraten mee. Dit was onvoldoende voor een meerderheid.

Hiermee is het zo goed als zeker dat Trump de derde president wordt die een impeachmentprocedure overleeft. Wel schoof de Senaat de afsluitende stemming door naar aanstaande woensdag.

President Trump zou hierover telefonisch met de Republikeins meerderheidsleider Mitch McConnell hebben gesproken. De president wenste vurig dat het zou worden afgerond, aangezien hij dinsdag zijn State of the Union zal uitspreken. McConnell besliste echter dat het impeachmentproces maandag zal worden hervat, voor de afsluitende pleidooien, waarna op maandag en dinsdag nog spreektijd voor de Senaat is ingeruimd. De afsluitende stemming zal zeer waarschijnlijk woensdag plaatsvinden.

John Bolton wordt niet opgeroepen

Om de Republikeinse president Trump af te zetten is een tweederde van het aantal stemmen nodig, ofwel 67 senatoren. Aangezien de Republikeinen in de meerderheid zijn in de Senaat, lijkt het uitgesloten dat er voor die tijd nog zestien senatoren van mening zullen wijzigen. De uitslag van gisteravond wil ook zeggen dat een potentieel zeer schadelijke getuigenis van zijn voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton hem, en het publiek, bespaard blijft.

Bolton was de afgelopen week het gesprek van de dag in Washington, nadat een boek van hem uitlekte waarin hij beschrijft dat Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky wel degelijk onder druk zou hebben gezet. Dit is de inzet van het hele impeachproces: Trump zou zijn macht hebben gebruikt om een bevriende natie onder te druk te zetten, om Zelensky onderzoek te laten doen naar de handel en wandel van Hunter Biden, zoon van Trumps politieke rivaal Joe Biden.

Dat het proces pas woensdag op zijn vroegst kan worden afgerond, betekent dat de State of the Union, de jaarlijkse troonrede, dinsdag zal worden uitgesproken door Trump in het Capitool, terwijl de Senaat nog bezig is met de afzettingsprocedure.

‘Vrijspraak alleen in naam’

De Democraten maken zich geen illusies meer, maar noemen het vooralsnog een ‘vrijspraak alleen in naam’, in de woorden van de Democratische afgevaardigde Val Demings. De senaatsleider van de Democraten, Chuck Schumer noemde de beslissing om geen nieuwe getuigen toe te laten ‘een tragedie op grote schaal’.

De Republikeinen houden vol dat de vrijspraak van hun president gerechtvaardigd en onvermijdelijk is. “Hoe eerder we dit achter ons kunnen laten, hoe beter het is voor het land,” zei senator Lindsey Graham. “Laten we de pagina omslaan.”

Het slot van het impeachmentproces valt samen met de aftrap van het presidentiële campagneseizoen. Maandag is de eerste Democratische voorverkiezing, in Iowa, waarna Trump zijn laatste State of the Union zal geven van zijn eerste termijn als president. De afgelopen week zaten vier Democratische presidentskandidaten vast in de Senaat voor het impeachmentproces.