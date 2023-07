‘Vrienden’ Xie en Kerry kunnen de Chinees-Amerikaanse relatie opkrikken

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en zijn Chinese ambtsgenoot Xie Zhenhua zijn op het gebied van internationale diplomatie bijna vrienden te noemen. Maar liefst 52 keer spraken de twee elkaar afgelopen jaren, en vaak leverde dat opmerkelijke successen op.

Zo kwamen Xie en Kerry in 2014 met een klimaatplan dat de toon zette voor het Parijse klimaatakkoord een jaar later. En in 2021 kwamen ze in Glasgow tot ieders verrassing met een plan voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Het zijn goede voortekenen voor ontmoeting nummer 53, komende vier dagen in Peking. Het belangrijkste agendapunt is het klimaat: het verminderen van fossiele brandstoffen, terugdringen van methaan, stoppen van ontbossing en ondersteunen van armere landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Niet onbelangrijk, want China en de VS zijn de grootste vervuilers van de wereld.

Vooralsnog lijken de beide partijen goed gestemd. Voor aanvang van de gesprekken dineerden de twee al met elkaar. Daarbij zou Kerry Xie hebben gecomplimenteerd met zijn terugkeer – Xie was een tijdje uit de running door een beroerte.

De lijnen staan weer open

Het staat niet op de agenda, maar tussen de regels door doen Xie en Kerry mogelijk nog iets anders: het opkrikken van de Amerikaans-Chinese relatie, die voorzichtig aan de beterende hand lijkt. In twee ­weken spraken Chinese en Amerikaanse hooggeplaatste vertegenwoordigers elkaar drie keer – een teken dat de communicatielijnen eindelijk weer een beetje openstaan.

Zo bracht ook Janet Yellen, de Amerikaanse minister van financiën, eerder deze maand een bezoek aan China. Concrete beloftes leverde dat niet op. Zo dacht Yellen er niet over om de importtarieven op Chinese producten af te schaffen, een sanctie ingevoerd door voormalig president Donald Trump. Toch noemde ze het bezoek ‘constructief’. Zo was Yellen bereid met China een oplossing te zoeken voor de schulden van armere landen.

Donderdag sprak de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Antony Blinken, in Jakarta bovendien met de Chinese buitenlandvertegenwoordiger Wang Yi. De twee spraken onder andere over de Chinese productie van het opiaat fentanyl, dat in de VS door wijdverbreide verslaving veel ellende veroorzaakt. Ook Blinken noemde de bijeenkomst ‘helder en constructief’ – een kreet die inmiddels vaker te horen is als de Chinezen en Amerikanen samen aan tafel hebben gezeten, vermoedelijk als beleefde variant van de uitdrukking agree to disagree.

Toenadering doet denken aan pingpongdiplomatie uit de jaren zeventig

Toch zijn het kleine stapjes, en de ontmoeting tussen Kerry en Xie is mogelijk nog wel de meest hoopvolle van de drie. Door hun jarenlange samenwerking liggen hun ­gesprekken minder gevoelig dan andere Amerikaans-Chinese ontmoetingen.

Het doet denken aan de pingpongdiplomatie in 1971, toen de relaties tussen de VS en China óók op een dieptepunt verkeerden. Overleg tussen de twee landen leek niet mogelijk, maar een apolitiek pingpongtoernooi wél. En na acht dagen samen trainen en gezamenlijke foto’s van de Chinese en Amerikaanse spelers, was de sfeer een stuk beter. Een jaar later reisde toenmalige president Nixon af naar de Volks­republiek.

Kerry’s bezoek komt geen moment te vroeg

Pingpongspelers zijn Kerry en Xie niet, maar de twee doen wel hun best om het thema klimaat te presenteren als een apolitiek onderwerp dat beide landen aangaat. Ook na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan in september 2022, met een politieke crisis als gevolg, bleven de twee elkaar spreken. Het is wel de vraag of de gezanten kunnen volhouden dat het klimaat geen politiek onderwerp is nu China strenger gaat controleren op de export van onder andere gallium, een belangrijke grondstof voor de productie van zonnepanelen en elektrische auto’s.

Het bezoek van Kerry aan Xie komt geen moment te vroeg. In november kijkt de internationale gemeenschap opnieuw naar de beloftes van het Parijse klimaatakkoord, tijdens een top in de Verenigde Arabische Emiraten. Ambitieuze klimaatplannen van de VS en China, én betere verstandhoudingen tussen die twee landen kunnen ook voor de rest van de wereld dan gunstig zijn.

Lees ook:

China slaat terug in handelsconflict: nieuwe exportregels voor belangrijke metalen

De wereld is zwaar afhankelijk van China voor de levering van metalen als gallium en germanium, nodig voor het maken van chips en zonnepanelen. Nu besluit het land die metalen niet zomaar meer te leveren.