Vrees voor nog grotere gruwel in Borodjanka

Gisteravond waarschuwde de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat de situatie in het stadje Borodjanka ‘aanzienlijk erger’ is dan in het naburige Boetsja. Nadat de Russen daar vorige week vertrokken, bleken ze lijken van burgers achter te hebben gelaten op straat dat voor afschuw in de wereld zorgde. Het sterke vermoeden van oorlogsmisdaden door de Russische troepen leidde tot strengere sancties, ook al hield Moskou bij hoog en laag vol niet schuldig te zijn geweest aan deze slachting.

In Borodjanka hebben de Russen mogelijk nog gruwelijker huisgehouden. De Oekraïense procureur-generaal Irina Venediktova meldde dat onder de puinhopen van twee gebombardeerde wooncomplexen 26 lichamen zijn geborgen. Ze vermoedt dat er nog veel meer slachtoffers zijn te betreuren gezien de luchtaanvallen. Eerder in de week sprak ze al van honderden.

Ziekenhuizen

Ook meldde Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag een grimmige mijlpaal: sinds het begin van de oorlog met Rusland zijn er ruim honderd verschillende aanvallen geteld op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. Daarbij zijn minstens 73 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt.

Er werden sinds 24 februari, toen de inval begon, zeker 89 medische instellingen en dertien medische transporten getroffen. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt van een ‘schending van het internationaal humanitair recht’ en doet een zoveelste beroep op Rusland om de aanvallen te staken. Hij is ook bang dat de schade op de lange termijn effect gaan hebben voor de Oekraïense gezondheidszorg. Zo’n 1000 Oekraïense gezondheidsorganisaties bevinden zich momenteel in de buurt van frontlinies of bezette gebieden.

Een lid van het onderzoekscommissie naar oorlogsmisdaden in de verwoeste straten van Borodyanka. Beeld REUTERS

‘Schande voor de mensheid’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich opnieuw hard uitgelaten. Hij noemt de gruweldaden die aan het licht komen nu Russische troepen zich terugtrekken“een schande voor de mensheid”. In een verklaring prijst Biden verder de beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om Rusland te schorsen als lid van de Mensenrechtenraad, wat donderdagmiddag gebeurde.

De Amerikaanse president stelt dat de ‘Russische leugens niet zijn opgewassen tegen het onweerlegbare bewijs van wat er in Oekraïne gebeurt’: verkrachtingen, martelingen en standrechtelijke executies van onschuldige burgers.

Per trein naar Kiev

Vanochtend in alle vroegste is de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, samen met EU-buitenlandchef Josep Borrell per trein vertrokken naar Kiev. Vanuit het Poolse Przemysl, op slechts enkele kilometers van de Oekraïense grens, zetten de twee koers richting de Oekraïense hoofdstad.

Von der Leyen, een voormalige Duitse minister van Defensie, spreekt in Oekraïne met president Volodimir Zelenski. De commissievoorzitter is de eerste westerse leider die naar het door de Russen belaagde land afreist sinds het bloedbad in Boetsja aan het licht kwam. Vorige maand reisden de regeringsleiders van Polen, Slovenië en Tsjechië per trein naar Kiev. Vorige week volgde de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola. Het bezoek van Von der Leyen en Borrell vindt plaats in aanloop naar Stand up for Ukraine, een internationale donorconferentie voor Oekraïne die zaterdag wordt gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De conferentie is belegd door de Europese Commissie en de regering van Canada.

Anderzijds gaan de gesprekken met Rusland door - ook vanuit Europese zijde. De Franse president Emmanuel Macron noemde gisteravond de telefoongesprekken die hij de afgelopen weken voerde met zijn ambtgenoot Vladimir Poetin ‘ondankbaar werk’. De dialogen zijn volgens Macron vaak cynisch en daardoor onplezierig, maar de Franse president zegt dat het “zijn plicht” is deze te voeren. De Franse president is een van de weinige westerse regeringsleiders die sinds de inval in Oekraïne regelmatig met Poetin gesproken heeft. Hij zegt er niet vanuit te gaan dat er voor halverwege mei een “opening” komt in het conflict, maar hoopt wel dat zijn gesprekken “nuttig zijn geweest bij de voorbereidingen voor de vrede”.