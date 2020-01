‘Vredesplan Trump zou zomaar tot nieuwe intifada kunnen leiden’

Duizenden Palestijnen verzamelden zich dinsdagavond op de Westelijke Jordaanoever om te protesteren tegen het langverwachte Amerikaanse vredesplan dat een eind moet maken aan het Israël-Palestinaconflict. Op dat moment was de Amerikaanse president Trump – met de Israëlische president Netanyahu aan zijn zijde – nog bezig het plan toe te lichten.

‘Ramp van de eeuw’

Trump spreekt van de ‘deal van de eeuw’, maar Osama Basha (27) noemt het vredesplan de ‘ramp van de eeuw’. Samen met zo’n tweehonderd andere Palestijnse betogers is hij naar het centrum van Nablus gekomen, de grootste stad van de Westelijke Jordaanoever, om zijn onvrede te uiten.

Zoals verwacht stuit Trumps plan op veel weerstand bij de Palestijnen. Het voorstel: twee staten naast elkaar, Israël en Palestina, met Jeruzalem als ‘ongedeelde hoofdstad van Israël’ en de gekoloniseerde Palestijnse gebieden en de Jordaanvallei als officieel grondgebied van Israël. Hoewel ­Netanyahu in het voorstel een ‘pad naar houdbare vrede’ ziet, wees de Palestijnse leider Mahmoud Abbas het al op voorhand af en riep op tot betogingen.

Beeld Louman & Friso

Nieuwe intifada

In het centrum van de stad zijn de wegen afgesloten en verzamelt een groep betogers – vooral mannen – zich rond een groot vuur. “De deal is in het belang van Israël”, zegt Basha, die de sfeer vastlegt op zijn telefoon. “Trump noemt het een vredesplan, maar als je het mij vraagt heeft het weinig met vrede te maken.”

Het lijkt bijna een feestelijke bijeenkomst: mensen zingen en klappen op de maat met volksmuziek. Maar de Palestijnse vlaggen waarmee betogers fanatiek zwaaien en de leuzen ‘Trump moet weg’ en ‘Netanyahu moet weg’ verraden de politieke aard van de bijeenkomst.

“Als deze deal doorgaat, komt er misschien wel een nieuwe intifada”, vervolgt de Palestijn, doelend op de volksopstanden die in 1987 en 2000 begonnen in de Palestijnse gebieden. “Mensen hier zijn boos.”

‘Ik vind dat de Palestijnse leiders de deal moeten accepteren.’

De negentienjarige Maher Abu al-Rous loopt dwars door de menigte met een grote Palestijnse vlag. Om zijn nek hangt een zwart-wit geblokte sjaal met een foto van Abbas en voormalig president Arafat. Toch is hij hier niet om politieke redenen, zegt hij. Pas als zijn vrienden weg zijn, wil hij vrijuit spreken. “Ik kon het niet zeggen waar iedereen bij was, want dan denken ze misschien dat ik voor Israël werk, maar ik heb een andere mening. Ik vind dat de Palestijnse leiders de deal moeten accepteren.”

Demonstranten in Nablus protesteren tegen vredesplan van Trump Beeld AFP

“Het is beter dan niets. De omstandigheden hier zijn zo slecht, dat elke verandering welkom is.” De student Engelse taal en literatuur zou graag zien dat de belastingen en het werkloosheidscijfer omlaag gaan. Trumps belofte van een miljoen nieuwe banen voor Palestijnen, een liberalisering van de economie en 50 miljard dollar aan investeringen klinken goed. “Ik wil verandering. Zelfs als dat betekent dat we Jeruzalem moeten opgeven.”

Geen vergunning

Maar de meeste Palestijnen zien Jeruzalem als het grootste probleem van Trumps vredesplan. Na afloop van de demonstratie loopt Nefiyeh (69), die niet met haar achternaam in de krant wil, door de inmiddels verlaten steegjes van Nablus’ oude stad. Ze draagt een grijs-wit gebloemde hoofddoek en weet niet veel van politiek, maar één ding weet ze zeker: “Er is geen Palestijnse staat zonder heel Jeruzalem als hoofdstad.” Naast de moskeeën in Mekka en Medina is de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem de heiligste plek voor moslims, zegt ze. “Ik wil daar kunnen bidden, elke dag, zonder dat ik een vergunning nodig heb van Israël. De rest maakt me niet uit.”

De volledige naam van Nefiyeh is bekend bij de redactie.

