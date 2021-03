Vredesoverleg Afghanistan zet weinig zoden aan de dijk

Van een grote doorbraak is absoluut geen sprake, maar ergens gloort er een klein beetje hoop in het vredesoverleg tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Vrijdag liet een afgevaardigde van de Afghaanse regering, Abdullah Abdullah, weten dat Kabul bereid is ‘het vredesproces te versnellen’ en dat de Taliban dezelfde toezegging heeft gedaan.

De verklaring vanuit Kabul volgde na afloop van een tweedaagse internationale top over het Afghaanse vredesproces afgelopen woensdag en donderdag in Moskou. De bijeenkomst kwam precies zes weken voor een deadline die de Verenigde Staten verplicht om alle troepen uit het land terug te trekken.

De deal tussen de VS en de Taliban stamt uit februari 2020, toen oud-president Donald Trump en een delegatie van de militante organisatie het in Doha op een akkoord gooiden. De VS zouden hun troepen voor 1 mei dit jaar terugtrekken en in ruil daarvoor zou de Taliban afzien van het gebruik van geweld en onderhandelingen starten met de regering in Kabul.

Nieuw leven ingeblazen

Die besprekingen over een vreedzame oplossing voor het conflict begonnen in september, maar liepen vast nadat de regering in Kabul de Taliban ervan had beschuldigd dat ze er te weinig aan deden om het geweld een halt toe te roepen. Ondertussen aarzelt de Amerikaanse president Joe Biden over de volledige terugtrekking van Amerikaanse manschappen vanwege de toenemende spanningen. Het vredescongres van deze week had dan ook als doel de onderhandelingen tussen de partijen nieuw leven in te blazen.

De vredesonderhandelingen in de Russische hoofdstad waren überhaupt een unicum, doordat niet alleen de Afghaanse regering en de Taliban, maar ook Rusland, de Verenigde Staten, China en Pakistan aan de onderhandelingstafel plaatsnamen. Het was de eerste keer dat Washington een onderhandelaar naar Rusland stuurde voor vredesoverleg over Afghanistan.

Politieke routekaart voor een stabiele regering

In een gezamenlijke verklaring riepen de vier internationale bemiddelaars de strijdende partijen donderdag op om direct ‘in gesprek te gaan over fundamentele problemen om het conflict op te lossen’. Onder meer een ‘stabiel staakt-het-vuren’ en een ‘politieke routekaart voor een stabiele regering’ zijn daarvoor van essentieel belang, volgens de onderhandelaars. Daarnaast riepen ze de Taliban op geen ‘lenteoffensief’ te starten. In april gaan de partijen wederom met elkaar om de tafel, ditmaal in Turkije.

Ondertussen begint de tijd te dringen: een afgevaardigde van de Taliban gaf vrijdag te kennen dat als de Amerikaanse troepen niet per 1 mei zijn vertrokken, dit tot een ‘reactie’ kan leiden. Wat die reactie inhoudt, hield hij in het midden.

