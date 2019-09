Voorzichtig Saoedi-Arabië beschuldigt Iran gedeeltelijk

Saudi-Arabië heeft woensdagmiddag tijdens een persconferentie niet gezegd dat kruisraketten en drones met explosieven van Iraans grondgebied kwamen bij de aanval dit weekend op zijn grootste olie-installatie Abqaiq en het olieveld Khurais. Wel zou het gaan om aanvalswapens van Iraanse makelij.

De legerwoordvoerder van de Saudi’s, kolonel Turki al-Malki drukte zich voorzichtig uit. Hij vermeed uitdrukkelijk Iran te beschuldigen van het afvuren van achttien drones en zeven kruisraketten op zijn land. Wel zag Al-Malki de handtekening van Iraanse Republikeinse Garde in de gebruikte wapens. Bij het analyseren van de brokstukken van de drones en raketten concluderen de Saudi’s dat het gaat om Iraanse technologie.

Ook de afstand die de onbemande projectielen konden afleggen, circa 700 kilometer, wijst niet op een aanval van de Houthi-rebellen in Jemen, die de aanslag opeisten. Raketten en drones vanuit Jemen zouden 1200 kilometer moeten overbruggen. De vliegrichting kwam volgens Al-Malki uit het noorden en niet uit het zuiden.

Duidelijk werd dat de Saudi’s zich minder ferm uitspreken dan Washington. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo was ten tijde van de persconferentie in Saudi-Arabië. Hij had meteen al Teheran als de schuldige aangewezen. President Trump kondigde onmiddellijk na de aanslag aan dat de Verenigde Staten klaar stonden om hard terug te slaan. Maar woensdagmiddag verzocht hij zijn minister van financiën nog meer economische sancties tegen Iran voor te bereiden. Dat klonk toch heel anders dan een paar dagen geleden.

Handen vol aan burgeroorlog

De regerende sjeiks in Riyad zitten namelijk niet te wachten op een verdere escalatie in de regio. Saudi-Arabië heeft zijn handen vol aan de burgeroorlog in Jemen waar het actief participeert aan de zijde van de voormalige regering tegen de Houthi’s. Het olieland wil meer onderzoek naar de lancering van de drones en kruisraketten en wil dat de Verenigde Naties hierbij een rol spelen. Frankrijk stuurt een onderzoeksteam naar het land.

De Saudi’s zeiden wel toe mee te zullen doen aan de internationale marinemissie in de Perzische Golf en de Straat van Hormoes onder leiding van de Amerikanen om olieschepen te beschermen. Al eerder zijn diverse tankers door raketten geraakt. Ook hier ging de beschuldigende vinger naar Iran, dat heftig ontkent.

Saudi-Arabië maakte woensdag bekend dat het weer zo’n 2 miljoen vaten olie per dag kan leveren vanaf de getroffen installaties. Binnen een maand zou de normale capaciteit van 4,9 miljoen vaten weer gehaald kunnen worden.

In een rapport van de VN werd al gewaarschuwd voor langeafstandsdrones van de Houthi’s.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is in januari gewaarschuwd dat Houthi-rebellen in Jemen over een langeafstandsdrone zouden beschikken.