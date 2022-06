Voorzichtig optimisme over Navo-overleg tussen Finland, Zweden en Turkije

“We bereiden ons voor op de mogelijkheid dat er vandaag iets positiefs zou kunnen gebeuren, maar het zou ook langer kunnen duren”, zei de Zweedse minister Anne Lind van buitenlandse zaken tegen de krant Svenska Dagbladet. De Finse president Sauli Niinisto drukte zich zelfs nog wat voorzichtiger uit: hij was optimistisch noch pessimistisch.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne willen de voorheen neutrale landen Finland en Zweden zich aansluiten bij de Navo, maar Navo-lid Turkije heeft daaraan eisen gesteld. Die draaien onder meer om het opheffen van het wapenembargo tegen Turkije en uitlevering van leden van de Koerdische PKK-beweging, die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat.

Geen woorden maar daden

De Turkse president Erdogan liet vlak voor vertrek naar Madrid weten dat hij geen woorden, maar daden wil zien van Helsinki en Stockholm. “We zijn het zat om de bal alleen maar op het middenveld rond te spelen. Tot nu toe produceren ze alleen maar woorden.”

Tegelijk liet Erdogan doorschemeren dat een van de belangrijkste Turkse voorwaarden voor goedkeuring van de Finse en Zweedse Navo-toetreding helemaal niet bij die twee landen ligt. “Onze belangrijkste discussie met de Verenigde Staten is de F-16-kwestie.”

De Turkse president verwees daarmee naar de Amerikaanse blokkade bij de levering van de gevechtsvliegtuigen aan zijn land. Die blokkade is het gevolg van de aanschaf door Ankara van het Russische S-400-luchtafweersysteem, een paar jaar geleden. Daarmee was de Amerikaanse levering van de modernere F-35’s definitief van de baan.

Erdogan zei dat hij ofwel later deze dinsdag ofwel woensdag in Madrid een één-op-één-gesprek zal hebben met de Amerikaanse president Biden. Dat is bevestigd door het Witte Huis.

Lees ook:

En wéér slaat de Navo een nieuw pad in

Regeringsleiders en ministers van de dertig lidstaten, plus van een aantal gastlanden, zijn deze week in Madrid voor een Navo-top. Het militaire bondgenootschap staat weer eens op een kruispunt in de geschiedenis.

Spanning stijgt rond Navo-overleg Turkije, Zweden en Finland

Aan de vooravond van de Navo-top in Madrid zijn er nog koortsachtige onderhandelingen over de Turkse bezwaren tegen toetreding van Finland en Zweden.