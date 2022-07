Voorzichtig optimisme na graandeal tussen Oekraïne en Rusland

De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is er, na maanden onderhandelen. De overeenkomst moet ervoor zorgen dat de twintig miljoen ton graan die nu nog in de Oekraïense silo’s ligt, via veilige corridors over de Zwarte Zee vervoerd kan worden.

De afgelopen maanden blokkeerde Rusland de Oekraïense havens, waardoor het graan niet geëxporteerd kon worden en de graanprijzen hard stegen. Dat zorgt voor een wereldwijde voedselcrisis en de hoge prijzen dragen bij aan een acute hongersnood in arme delen van de wereld, zoals de Hoorn van Afrika.

Aan de blokkade komt nu een eind, althans, op papier. De Oekraïense minister van infrastructuur Oleksandr Koebrakov en de Russische defensieminister Sergej Sjoj­goe zetten gistermiddag in Istanbul hun handtekening onder de deal.

Van enige toenadering tussen beide partijen was nog weinig te merken: de Russische en Oekraïense vertegenwoordigers weigerden met elkaar aan tafel te zitten en tekenden allebei apart een akkoord met de VN en Turkije, die de afgelopen tijd hebben bemiddeld.

Commandocentrum in Istanbul

VN-baas António Guterres noemde de deal een ‘baken van hoop op de Zwarte Zee’ en een ‘akkoord voor de wereld’ met als doel het stabiliseren van de wereldwijde voedselprijzen. Op zijn beurt sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over ‘een bijdrage aan het voorkomen van honger voor miljoenen’.

Hoe het akkoord uitgevoerd zal worden, werd ook toegelicht: zo zal de hele operatie gecoördineerd worden door een commandocentrum in Istanbul, bemand door zowel de Turken, Oekraïners, Russen als de VN.

Oekraïne heeft geweigerd de mijnen die voor de kust liggen weg te halen, uit angst dat Rusland hier misbruik van maakt. Dit probleem wordt omzeild door een Oekraïense stuurman op elk schip te plaatsen die weet waar de veilige vaarroutes lopen van en naar de havens van Odessa, Tsjernomorsk en Joezjni.

Oekraïense scepsis

Op verzoek van Rusland worden alle schepen geïnspecteerd om te kijken of ze niet worden gebruikt voor wapenleveranties. Dit zou ook in Turkse havens moeten gebeuren, aangezien Oekraïne geen Russen aan boord van de schepen wil. Verder beloofden beide landen geen schepen aan te vallen die onderweg zijn van of naar de graanhavens.

Dat de deal nu is getekend, is een belangrijke stap, maar het betekent niet dat het graanvervoer meteen kan beginnen. Het zal een paar weken duren voordat alles in gereedheid is gebracht om het plan ook daadwerkelijk uit te voeren. Oekraïne heeft sceptisch gereageerd. Het land is er niet volledig van overtuigd dat Rusland zich aan de afspraken houdt.

In ruil voor opheffing van de blokkade eiste Rusland zekerheid dat Russische voedselexport niet onder Europese sancties valt. Dat is nu afgesproken in een parallelle overeenkomst tussen Rusland en de VN. Daarmee verandert in feite niks, omdat de VS en de EU recentelijk al hebben benadrukt dat dit het geval was.

Hoewel de deal pas echt een succes is als de eerste schepen met graan veilig de Zwarte Zee oversteken, is de overeenkomst voor nu in ieder geval een enorme diplomatieke opsteker voor Turkije als bemiddelaar. VN-topman Guterres benadrukte meermaals de cruciale rol van Turkije en president Erdogan: “De inspanningen van Turkije waren essentieel”.

Lees ook:

Ruslands stille wapen: met het Oekraïense graan heeft Moskou heel de wereld in zijn greep

Rusland blokkeert en beschiet Oekraïne’s grootste graanhaven, Odessa. Zo heeft Moskou Oekraïne en de rest van de wereld bij de strot.

Wereldvoedselorganisatie ziet een ongekende hongercrisis die alleen maar erger wordt

Oorlog, pandemie en klimaatverandering culmineren in een ongekende voedselcrisis. Maar het Wereldvoedselprogramma moet de hulp juist terugschroeven.