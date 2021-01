Voorstanders wapenbezit vrezen voor aanscherping wet: ‘Het recht op wapens is er om politici als Biden weg te jagen’

‘We gaan een donkere tijd tegemoet in dit land, vol conflict’

Beefy Clay (24). Beeld Eline van Nes

Beefy Clay (24) – Proud Boy – Zuidelijk Virginia

“Als je het aan mij vraagt: we hadden niet meer uit het Capitool weg moeten gaan. Ik was er ook die dag, maar te ver weg om ook het gebouw in te komen. Er zullen meer acties komen, dit is niet voorbij. Biden wordt de minst gewilde president in de geschiedenis van ons land.”

Aan het woord is Beefy Clay, 24 jaar oud, gekleed in een zwarte polo met een gele lauwerkrans – het uniform van de Proud Boys. Dat is een groep van zelfverklaarde ‘westerse chauvinisten’ die in Donald Trump een president zagen die hun rechts-extremistische ideeën ondersteunde.

Zelf is Clay pas recent deel van de groep geworden. “Op school werd ik geïndoctrineerd. Witte mensen werden er slecht genoemd, omdat we het land afgepakt hadden van de indianen. Maar iedereen pakte elkaars land af vroeger. Op internet las ik andere meningen en ideeën. Ik kwam op extreme sites als Infowars en wat daar stond zette me aan het denken. Ik realiseerde me dat ik trots mag zijn om westers en wit te zijn. Wij hebben de beste cultuur.”

Clay staat in Richmond onder aan de heuvel van het lokale staatscapitool: een machtig wit gebouw met zes Ionische zuilen aan de vooringang, sinds de bestorming van het Capitool in DC afgezet met dranghekken en preventief dichtgetimmerd. Maar Clay en zijn vrienden zijn niet gekomen om gebouwen te bestormen, zij flyeren met informatie over de Proud Boys.

Want Clay gelooft dat ze als organisatie veel mensen nodig hebben tijdens de Biden-regering. “We gaan een donkere tijd tegemoet in dit land, vol conflict. Biden zal mensen als ik opjagen als binnenlandse terroristen. We zullen hem via alle middelen moeten bevechten die we hebben, en hopelijk is geweld daarbij niet nodig. Misschien dat staten zich gaan afscheiden, en als dat gebeurt ben ik de eerste die verhuist.”

‘Als ze onze wapens komen halen, zullen we moeten vechten’

Verpleegster Kristina Baker (34). Beeld Eline van Nes

Kristina Baker (34) – Verpleegster – Virginia

Ook al heeft de staat Virginia een bevel uitgevaardigd dat inwoners zo veel mogelijk gezichtsmaskers moeten dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verpleegster Kristina Baker heeft er geen een op. “We zijn buiten, daar vind ik het niet nodig”, zegt ze.

Maakt zij zich dan zorgen over strengere coronamaatregelen die onder de regering van Biden worden genomen? “Al die lockdowns gaan te ver. Die hebben desastreuze gevolgen voor de economie. Ik ken mensen die zelfmoord hebben gepleegd in de afgelopen maanden, omdat ze het niet meer zagen zitten. Maar waar ik me onder Biden vooral zorgen over maak, is dat ze al hebben aangegeven de wapenwetten te willen aanscherpen.”

Als verpleegster gaat Baker soms ’s nachts over straat, en daarbij neemt ze altijd een pistool mee. “Ik ben deel van vuurwapengroepen en ik weet dat we in opstand zullen komen als de komende regering strenge wetten zal invoeren. De bestorming van het Capitool was verkeerd. Zij verstoorden het democratische proces. Maar als ze onze wapens komen halen, zullen we moeten vechten.”

Gelooft Baker dan wel dat Biden rechtmatig is verkozen? “Nee, dat niet. En ik zal ook op alle manieren strijden tegen deze overheid, met woorden, door op lokaal niveau wetgeving tegen te houden. Maar uiteindelijk komt het wel goed. We vertrouwen op God, het goede zal overwinnen. We hebben een fantastisch land met fantastische mensen. Zelfs Biden en Harris kunnen dat niet kapotmaken.”

‘Biden is nu al een nieuwe oorlog begonnen, voor hij goed en wel president is’

De gepensioneerde veteraan Stick McCarthy (71). Beeld Eline van Nes

Stick McCarthy (71) – gepensioneerd en veteraan – Virginia

Uit de laadbak van Stick McCarthy’s gammele pick-up steken vier vlaggen, van Trump en van de Verenigde Staten. Om te praten waarom hij die daar heeft, wil McCarthy best even bij het volgende stoplicht zijn auto aan de kant zetten.

“Wij geven niet op,” zegt hij meteen. “De regering van Biden heeft geen bestaansrecht, omdat zij heeft gefraudeerd om aan de macht te komen. Biden is de deep state. De enige manier waarop hij ons van dienst is, is door te maken dat hij wegkomt.”

McCarthy, een veteraan die in de Vietnamoorlog diende, stelt dat hij bang is voor meer controle en regelgeving onder Biden en Harris. Hij buigt naar voren: “Kijk, ik rook al heel lang wiet. Straks gaan ze daar mensen voor oppakken.”

Maar waren het dan niet de Democraten die nu proberen de wetten rondom marihuana in het land te versoepelen, zoals in bijvoorbeeld Californië en Colorado intussen is gebeurd? McCarthy schiet in de lach. “Oké, dat moet ik ze nageven. Maar het gaat mij om alles dat Trump goed heeft gedaan. En het belangrijkste voor mij is dan dat hij geen nieuwe oorlog is begonnen.”

Of McCarthy bang is dat Biden de VS wel in een nieuw conflict zal storten? Hij pakt een revolver van de bijrijdersstoel en houdt die omhoog. “Biden is nu al een nieuwe oorlog begonnen, voor hij goed en wel president is. In zijn eigen land. Want voor dit soort politici bestaat het tweede amendement, het recht om wapens te dragen. Dat is er om hen weg te jagen.”

‘We zullen met Joe Biden moeten leven. Net zoals we ook acht jaar met Obama hebben moeten leven’

Billy Hehly (52). Beeld Eline van Nes

Billy Hehly (52) – Wapenactivist – Virginia

“Als ik erbij was geweest op de dag van die bestorming, was ik tussen de politieagenten in gaan staan. Om hen te helpen. Want wat die lui deden was gewoon verkeerd, dat is wat er gebeurt als de meute elkaar ophitst.”

De 52-jarige Billy Hehly is lid van de Virginia Citizens Defense League, een actiegroep die probeert op lokaal niveau wapenwetten verder te versoepelen. Vandaag is hij de straat op gegaan in protest, samen met de andere leden, in de hoop dat politici naar hen luisteren.

Maar ook al heeft Hehly afgelopen verkiezingen op Trump gestemd, hij gelooft niet dat nu de wapens opgepakt moeten worden om hem in het Witte Huis te houden. “We zullen met Joe Biden moeten leven. Net zoals we ook acht jaar met Obama hebben moeten leven. Het enige dat je werkelijk kunt doen is brieven schrijven naar de afgevaardigden om hen op die manier bij te sturen op beleid.”

Is er dan een manier waarop Biden zijn vertrouwen kan winnen? “Ach, hij blijft sowieso niet vier jaar lang president. De Democraten zullen een manier vinden waarop hij kan opstappen, zodat Kamala Harris president wordt. Daar was het ze altijd om te doen. Ik hoop in ieder geval dat we het voor elkaar krijgen om termijnlimieten in te stellen voor senatoren. Dat zo’n Biden bijna vijftig jaar in DC rondloopt, dat kan natuurlijk niet. Dan word je automatisch deel van het moeras van corruptie.”

Lees ook:

Hoe ziet de laatste week van Trump eruit?

Over precies een week is Joe Biden de nieuwe president van Amerika. Wat voor week wordt het voor Donald Trump? Vijf vragen