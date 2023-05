Voorsprong Erdogan slinkt, president zegt eventuele tweede ronde te respecteren

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in de nacht van zondag op maandag gezegd dat hij een "duidelijke voorsprong” heeft op zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu. Ook laat hij weten dat hij het zal respecteren als er een tweede stemronde wordt uitgeschreven.

"We weten nog niet of de verkiezingen er na de eerste ronde opzitten”, zei Erdogan tegen zijn aanhangers in Ankara, "maar als het volk ons naar een tweede ronde brengt, dan zullen we dat ook respecteren”. In zijn eerste publieke optreden sinds het sluiten van de stemlokalen stelde Erdogan dat de stemmen van buiten Turkije nog geteld worden, en dat hij 2,6 miljoen stemmen voorloopt op Kilicdaroglu.

Ook die reageerde op de groeiende kans op een tweede ronde in de verkiezingen nu geen van de kandidaten de benodigde 50 procent van de stemmen lijkt te gaan halen. "Als onze natie om een tweede ronde vraagt, dan zullen we de tweede ronde absoluut winnen", aldus de oppositiekandidaat. "De hang naar verandering in de maatschappij is groter dan 50 procent." (ANP)