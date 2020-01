Voormalig topman Carlos Ghosn: ‘Ontsnapping was de moeilijkste beslissing uit mijn leven’

De wildste verhalen deden de ronde sinds de ontsnapping van Carlos Ghosn anderhalve week geleden. Zo zou de ex-topman van Nissan en Renault in een koffer van een contrabas Japan zijn uitgesmokkeld. Waar of niet waar, en hoe dan wel? Die vraag bleef gisteren in de Libanese hoofdstad Beiroet onbeantwoord. De van fraude beschuldigde automagnaat wilde zijn helpers niet verraden.

Niet hoe hij ontsnapt is, maar waarom, dat was het onderwerp van de eerste persconferentie in veertien maanden van Ghosn. “Ik ben hier niet om het slachtoffer te spelen”, zei hij. “Ik ben hier om licht te werpen op een systeem dat de grondbeginselen van de menselijkheid schendt.” Wat volgde was een lang betoog waarin Ghosn het vuur opende op het volgens hem oneerlijke en archaïsche Japanse rechtssysteem.

Volgens de oud-topman zat hij lang in eenzame opsluiting, mocht hij zijn vrouw niet zien en had hij alleen contact met zijn familie via brieven die zijn advocaat hem vanachter een glazen wand liet lezen. Soms werd hij acht uur per dag ondervraagd zonder de aanwezigheid van zijn advocaten. Daarbij werd er bij hem meermaals op aangedrongen om schuld te bekennen. Anders zouden ze ook zijn familie aanpakken.

'Moeilijkste beslissing van mijn leven’

“De ontsnapping was de moeilijkste beslissing van mijn leven”, stelde Ghosn. “Maar ik werd geconfronteerd met een rechtssysteem met een veroordelingspercentage van 99,4 procent. En ik meen dat dit percentage nog hoger is voor buitenlanders.”

Ook Japanse autoriteiten en zijn oud-werkgever, Nissan, kregen een veeg uit de pan. Zo leek het er eerder op of de voormalig CEO zich tegenover een rechtbank verdedigde, in plaats van dat hij een persconferentie gaf. Aan de hand van documenten hield Ghosn vol dat er sprake was van een samenzwering om hem van zijn toppositie te verwijderen na tegenvallende resultaten bij het bedrijf.

Geen uitleveringsverdrag

Ghosn noemde wat namen van ex-collega’s die volgens hem betrokken waren bij het complot. Maar namen van Japanse overheidsfunctionarissen weigerde hij te delen, omdat hij de Libanese overheid niet in verlegenheid wilde brengen. Wel zei hij niet te geloven dat hooggeplaatste Japanse politici, zoals premier Abe, betrokken waren bij de zaak. Aanklagers in Tokio hebben de beschuldigingen ontkend.

Japan heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Ghosn en zijn vrouw Carole, die volgens persbureau Reuters verdacht wordt van meineed. Maar het is nog onduidelijk of Libanon hen zal uitleveren aan Japan, aangezien de landen geen uitleveringsverdrag hebben. Op de vraag naar zijn vervolgstappen antwoordde Ghosn: “Ik ben gewend aan wat je een ‘mission impossible’ noemt. Ik wil mijn naam zuiveren. De komende weken zal ik met wat plannen komen.”

