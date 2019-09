Voormalig first lady Honduras 58 jaar de cel in

De echtgenote van de Hondurese ex-president Porfirio Lobo Sosa werd woensdag door de rechtbank schuldig bevonden aan in totaal negen corruptie-aanklachten, waaronder verduistering van overheidsgeld en fraude.

Bonilla werd anderhalf jaar geleden gearresteerd na een onderzoek van het Openbaar Ministerie in samenwerking met de MACCIH, een internationale instantie die speciaal werd opgericht om de corruptie in Honduras te bestrijden. De zaak werd door de media in het Centraal-Amerikaanse land al snel gedoopt tot ‘la caja chica de la dama’. Vrij vertaald ‘de kleine schatkist van de presidentsvrouw’.

Volgens het Openbaar Ministerie drukte Rosa Elena Bonilla in de periode tussen 2010 en 2014 voor 779.000 dollar aan publiek geld achterover. Destijds zat haar man op het pluche in Honduras, nadat hij in 2009 werd verkozen tot opvolger van president Manuel Zelaya, die door een staatsgreep van het leger het veld moest ruimen. Het geld dat Bonilla verduisterde, was afkomstig uit internationale giften en lokale publieke fondsen en was bestemd voor liefdadigheidsprogramma’s, waaronder een sociaal project dat schoenen doneert aan kinderen van arme families.

In plaats daarvan smeet de 52-jarige Bonilla het geld over de balk voor persoonlijk welbehagen. Zo gaf ze het onder andere uit aan medische behandelingen, verbouwingen van haar woning, sieraden en aan collegegeld voor haar kinderen. Volgens het OM maakte de toenmalige first lady een half miljoen dollar van het bedrag slechts vijf dagen vóór het einde van de termijn van haar man over naar haar persoonlijke rekening.

Naast Bonilla stonden nog twee personen in dezelfde zaak in het beklaagdenbankje. Zo draait Saúl Escobar, haar persoonlijke assistent, voor 48 jaar de cel in vanwege fraude. Mauricio Mora, Bonilla’s zwager, werd vrijgesproken.

In een eerste reactie lieten de advocaten van Bonilla weten dat zij in hoger beroep gaat. Binnen Honduras is dit de laatste instantie waar Bonilla nog kan aankloppen. Haar echtgenoot liet na de uitspraak weten dat hij bij een veroordeling in hoger beroep de gang naar internationale gerechtelijke instanties zal maken. Vorige week benadrukte Lobo Sosa dat zijn vrouw onrecht wordt aangedaan.

Het is niet de eerste keer dat een familielid van de ex-president wordt veroordeeld. In 2017 werd zijn oudste zoon Fabio Lobo Sosa tot 24 jaar cel veroordeeld. Hij specialiseerde zich volgens het Openbaar Ministerie in een geheel andere tak van sport: de export van cocaïne naar de Verenigde Staten.

