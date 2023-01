Voorheen gastvrij Zweden start anti-immigratiecampagne

Terwijl Europa hoopt op een doorbraak in het slepende migratiedebat, is tijdelijk EU-voorzitter Zweden een afschrikactie voor asielzoekers begonnen. In Zweden was het te lang een zoete inval, vindt de huidige centrumrechtse regering en met name de extreemrechtse Zweden Democraten (SD). Na hun monsterzege van september mochten zij meeschrijven aan het huidige regeerakkoord, en zonder de gedoogsteun van de SD kunnen de regeringspartijen niet rekenen op een parlementaire meerderheid.

Dus begint de regering nu een internationale informatiecampagne, gericht op een ‘paradigmaverschuiving op het gebied van migratiebeleid’. Ofwel: Zweden moet niet langer worden geassocieerd met zijn ooit gepredikte opendeurenpolitiek. Het nieuwe kabinet wil migranten met klem ontmoedigen af te reizen naar het Noord-Europese land.

Op de lange termijn is het doel dat er minder mensen komen, verklaarden de minister van migratie Maria Malmer Stenergard en de leider van de parlementaire fractie van de SD, Henrik Vinge, tijdens een persconferentie. “Momenteel heeft twee derde van hen die naar Europa komen geen geldige reden voor bescherming. Velen van hen worden gedwongen terug te keren, en dat aantal zal nog verder toenemen onder de huidige regering.”

Programma’s voor terugkeermigratie

De Zweedse regeringscoalitie van Gematigden, Christendemocraten en Liberalen regeert met steun van de Zweden Democraten, die bij de verkiezingen afgelopen herfst 20 procent van de stemmen kregen. In het regeerakkoord, door alle vier de partijen geschreven en ondertekend, zijn migratie en integratie de belangrijkste onderwerpen.

De partijen streven naar het verminderen van het aantal asieltoewijzingen tot het absolute minimum onder EU-wetgeving, het intrekken van verblijfsvergunningen van asielzoekers die geen bescherming meer nodig hebben, de afschaffing van permanente verblijfsvergunningen voor asielzoekers en programma’s voor ‘terugkeermigratie’.

“Veel migranten leggen hun leven in de handen van smokkelaars en moeten later alsnog omkeren”, zei minister Stenergard. “Als ze informatie krijgen over welke regels hier gelden, verkleinen we voor deze groep mensen het risico op lijden en kunnen we ons meer richten op degenen die daadwerkelijk bescherming nodig hebben.”

Mond-tot-mondreclame

De afschrikcampagne wordt gevoerd via media, internationale autoriteiten en buitenlandse ambassades. De boodschap omvat het aangescherpte beleid voor gezinshereniging en de striktere regels voor Zweeds staatsburgerschap. Stenergard rekent op verspreiding van de informatie via mond-tot-mondreclame. “Daarom willen we breed werken, zowel via autoriteiten als via de media. We denken dat het nieuws vervolgens op natuurlijke wijze uitwaaiert.”

Migranten, vervolgde ze, zijn vaak goed geïnformeerd voor ze aan hun vlucht beginnen. “Er is een reden waarom 163.000 mensen in 2015 naar het kleine koude Zweden in het noorden reisden. Dat was omdat ze wisten dat er genereuze regels werden gehanteerd.”

Sinds 2016 arriveren er jaarlijks gemiddeld 121.000 immigranten in Zweden. In 2021 was 20 procent van de bevolking van tien miljoen mensen in het buitenland geboren, volgens het Zweedse bureau voor statistiek.

De Zweedse regering is opgezadeld met de overeenkomst met extreemrechts en moet die nakomen, zegt hoogleraar aan de Universiteit van Karlstad Tobias Hübinette tegen het nieuwsplatform Euractiv. “Anders zullen de Zweden Democraten de regering laten vallen. Het kabinet wordt door hen gegijzeld.”

