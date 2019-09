Vooraanstaande moslimpoliticus in Kasjmir vastgezet

In India is een fel debat ontstaan over de vastzetting van een gerenommeerde pro-Indiase moslimpoliticus in de grensregio Kasjmir. De 82-jarige parlementariër en oud-deelstaatpremier Farooq Abdullah had al ruim een maand informeel huisarrest, maar is zondag officieel gearresteerd op grond van de omstreden Public Safety Act (PSA), die het mogelijk maakt mensen zonder proces twee jaar vast te houden. Abdullah is de eerste mainstream-politicus die zo wordt vastgezet.

“Een commissie zal bepalen hoe lang zijn detentie gaat duren”, aldus een politiefunctionaris tegen persbureau AP. De autoriteiten laten zich niet uit over de redenen van de Abdullah’s gevangenschap.

De Congres-partij, de belangrijkste Indiase oppositiegroepering, veroordeelt de detentie scherp en ook andere politici bekritiseren de ‘draconische’ stap. De Zuid-Indiase leider M.K. Stalin noemt de arrestatie ‘excessief, arbitrair en onrechtmatig’ en volgens de prominente journalist Rajdeep Sardesai is de maatregel ‘in strijd met de claim van de regering dat de situatie in Kasjmir normaliseert.’

I am deeply concerned about the detention of former J&K Chief Minister and Member of Parliament, Dr Farooq Abdullah under Public Safety Act.



The act of placing one of the seniormost political leaders in a jail within a jail is excessive, arbitrary and unlawful. pic.twitter.com/Hv89BC6Lod M.K.Stalin

Repressie

Sinds India en Pakistan in 1947 onafhankelijk werden, is de Himalaya-regio Kasjmir verdeeld tussen de twee buurlanden – tot grote onvrede aan beide kanten. India en Pakistan claimen allebei het hele gebied en hebben er twee oorlogen over gevoerd. Jammu en Kashmir, het Indiase deel van de regio, is de enige Indiase deelstaat waar moslims de meerderheid van de bevolking vormen.

Begin vorige maand maakte de hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi een einde aan de gedeeltelijke autonomie van Jammu en Kashmir. Om protesten al op voorhand te smoren, stuurden de autoriteiten duizenden extra militairen en politiemensen naar het gebied. Ook werden telefonie, internet en televisie stilgelegd en werden vele honderden mensen opgepakt. Ondanks die repressie braken hier en daar protesten uit, waarbij betogers slaags raakten met de politie.

Het Indiase hooggerechtshof beval de autoriteiten maandag om te zorgen dat de situatie in Kasjmir zo snel mogelijk normaliseert. De overheid heeft telefonie, internet en televisie in de regio de afgelopen tijd geleidelijk al wel weer opgestart, maar er geldt in delen van het gebied nog steeds een avondklok en er zitten nog altijd meer dan duizend mensen vast.

Houtsmokkelaars

De controversiële Public Safety Act, op grond waarvan oud-deelstaatpremier Abdullah nu is gearresteerd, stamt uit 1978. De PSA schijnt destijds bedoeld te zijn geweest om houtsmokkelaars aan te pakken. Maar sinds moslimstrijders in 1989 een guerrilla begonnen tegen de Indiase autoriteiten, gebruikt de overheid de wet ook tegen deze rebellen en anti-India-betogers.

En nu zet de regering de wet dus ook in om een gematigde, pro-Indiase parlementariër vast te zetten, in weerwil van de uitspraak van het hooggerechtshof. Volgens oppositieleiders is het een nieuw voorbeeld van de autocratische neigingen van de hindoe-nationalistische regering van premier Modi. Zij beschuldigen de machthebbers ervan de gezaghebbende Abdullah te willen intimideren, om hem de mond te snoeren.

Lees ook:

‘Indiase premier Modi is een hindoe-nationalist met populistische neigingen’

De Indiase premier Narendra Modi geldt als onversneden hindoe-nationalist. Maar hij past ook in het ­rijtje Erdogan, Duterte, Trump.

Hindoes hopen op terugkeer naar de Kasjmirvallei

Nu de deelstaat Jammu en Kasjmir zijn gedeeltelijke autonomie kwijtraakt, willen veel verdreven Kasjmirse Pandits terug naar huis. ‘Maar we willen niet meer samenwonen met de moslims’.

VN-Veiligheidsraad bezorgd om Kasjmir

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft achter gesloten deuren vergaderd over de crisis in Kasjmir.