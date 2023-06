Voor Trump-fan Angela Gazzara kan de ‘echte president’ niet stuk

Als Donald Trump dinsdag wordt voorgeleid in Miami, zal Angela Gazzara (62) buiten staan, om hem te steunen. Het is een halve dag rijden vanuit The Villages, waar ze woont, maar dat heeft ze ervoor over. “Absoluut. Hij heeft zoveel voor mij gedaan, het is het minste dat ik voor hem kan doen.”

Trump krijgt dan de aanklachten tegen hem voorgelezen. Hij wordt er onder andere van beschuldigd dat hij na zijn presidentschap staatsgeheime documenten in zijn bezit hield, die onveilig bewaarde, en ze probeerde te verdoezelen toen autoriteiten erom vroegen. Die beschuldigingen hebben Gazzara’s beeld van Trump niet doen kantelen. Integendeel, ze hebben iets bevestigd wat ze al langer wist: dat er een campagne gevoerd wordt om hem te beschadigen.

Maakt Trump zich niet schuldig aan datgene waar hij Hillary Clinton van beschuldigde, namelijk een slordige omgang met staatsgeheimen? “Kijk, ik weet niet veel van die documenten”, zegt ze. Maar in zekere zin doet dat er ook niet heel veel toe, want wat haar betreft is Trump nog altijd de wettige president. “Hij is beroofd door Biden, met al die frauduleuze stemmen. Trump zou nu in het Witte Huis moeten zitten. Maar ze zijn het land gaan manipuleren, sinds Hillary verloor.”

Bovendien vertrouwt ze Trump, instinctief. “Ik kom uit New York, ik ben niet ver van hem opgegroeid, dus we bewonderden hem vroeger allemaal al. Maar ik wist het nog niet helemaal zeker met hem, toen hij president wilde worden”.

Angela Gazzara

Trump ruikt heel lekker

Tot het moment dat hij naar Albuquerque, New Mexico, kwam, waar Gazzara inmiddels woonde. “Toen, op 24 mei 2016, heb ik hem ontmoet, en hij blies me weg. Hij was zo oprecht. Het eerste dat je merkt als je Donald Trump ontmoet, is hoe lekker hij ruikt. En hij heeft heel zachte handen. Alles aan hem is heel erg zuiver. Daar had hij ook geen oranje op zijn huid of geel in zijn haar, zijn huid is bijna doorzichtig. Ik voelde zijn energie, ik ben een heel energie-intuïtief persoon. En zijn energie bestond voor mij uit echte macht. Macht en oprechtheid.

“Ik zei dat ik uit zijn buurt kwam, en hij zei: ‘Wat cool, wat doe je hier?’ En ik zei: ik weet het niet, maar dank je voor alles wat je voor ons doet. Het was in een evenementenhal met 6000 mensen, maar het voelde even, voor drie seconden, alsof ik de enige persoon was die voor hem telde.”

Los van het vertrouwen, wat vindt ze dan van de politieke standpunten? “Kijk, ik ben mijn hele leven een Democraat geweest. Dat was Trump ook, die stond vroeger achter Bill Clinton en Hillary. Maar Obama heeft het land en de partij zo ver naar links gebracht, dat veel Democraten zich niet meer herkenden. Trump, die een geweldige zakenman is, zag toen een mogelijkheid. Dat is wat er veranderd is. Wij werden niet meer vertegenwoordigd.”

Ron DeSantis ging ineens afvallen

Andere Republikeinse kandidaten hopen wellicht te profiteren van de juridische problemen van Trump. Maar Gazzara heeft geen goed woord meer over voor Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die na Trump tweede staat in de peilingen. Die heeft de man verraden die hem groot maakte, en ook zij voelt zich verraden. “Ik ben nota bene vanwege Ron DeSantis naar Florida verhuisd. Ik heb hem ook ontmoet, hem in de ogen gekeken, en hem gevraagd of hij zich kandidaat zou stellen. Hij bezwoer van niet. Maar toen ging hij ineens afvallen, en zei ik: let maar op, hij gaat het doen. Ik snap niet dat hij niet vier jaar gewacht heeft.”

Maar ja, verzucht ze, dat zijn dus politici. Terwijl Donald Trump geen politicus is, maar iemand die problemen oplost. “Dit klinkt misschien een beetje suf, maar ik keek vroeger weleens naar Celebrity Apprentice. Niet speciaal voor hem, maar voor de celebrities. Ik was onder de indruk van de manier waarop hij direct tot de kern van een conflict wist te komen, problemen wist op te lossen. Toen zei ik al: die man zou een goede president zijn.

“Diezelfde vaardigheden heeft hij in de politiek ook laten zien, in het Midden-Oosten. Ik vertrouw hem. Hij is superrijk, dus hij hoeft bij niemand te slijmen. En hij houdt echt, echt van zijn land. Van het land zoals het is, niet van het land dat die woke eikels ervan proberen te maken.”

