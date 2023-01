Voor Jacinda Ardern is de tank leeg. Ze vertrekt als premier van Nieuw-Zeeland

Even bijtanken tijdens de zomervakantie. Op adem komen en de zinnen verzetten. Dat is waar de meesten van dromen als ze hun koffers inpakken of de caravan achter de auto hangen. Maar zoals velen kwam ook de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern niet verfrist terug van haar vakantie. En gezien haar grote verantwoordelijkheden kon voor Ardern dan maar één conclusie volgen: ze stopt. En wel uiterlijk op 7 februari.

Ardern (42) maakte donderdag haar besluit bekend tijdens een emotionele persconferentie. “Dit wordt mijn zesde jaar als premier. In die tijd heb ik alles gegeven.” Volgens Ardern is een land leiden de mooiste baan die er is, maar het is ook een van de meer uitdagende banen. “Je kunt het alleen doen met een volle tank, plus een beetje energie in reserve voor de plotselinge uitdagingen”, sprak ze tot haar landgenoten. En die energie heeft ze niet meer. “Zo eenvoudig is het.”

'Kom maar op’

In november leek ze die energie nog wel te hebben. “Kom maar op!” zei ze destijds tijdens een bijeenkomst van de Nieuw-Zeelandse Labour Party. Haar populariteit stond toen al een tijdje onder druk en met verkiezingen op komst diende meer ellende zich aan: economen voorspelden een recessie, er waren zorgen over toegenomen criminaliteit en in de peilingen zakte haar regeringspartij langzaam weg, mede door de anti-overheidscomplotten die online circuleerden. The Guardian noemde de laatste anderhalf jaar ‘wreed’ voor de premier.

Internationaal druppelen de reacties op haar vertrek langzaam binnen. De Canadese premier Justin Trudeau dankte Ardern voor haar vriendschap. Mark Rutte noemde haar leiderschap ‘ongekend’.

Volgens CNN was Ardern de enige politieke rockster die Nieuw-Zeeland ooit gehad heeft. Ze bracht grote hoeveelheden mensen op de been voor massale bijeenkomsten en genoot vooral populariteit onder jonge mensen. Tijdens haar eerste termijn was zelfs sprake van ‘Jacindamania’.

Ardern omhelst een nabestaande van een slachtoffer van de schietpartij in Christchurch in 2019. Beeld AP

In haar tijd als premier loodste Ardern het land door verscheidene crises. In 2019 schoot een extremist 51 mensen dood in twee moskeeën in de stad Christchurch. Ardern scherpte daarop de wapenwetten aan met een verbod op semi-automatische wapens. Wereldwijd werd die aanpak geprezen, temeer omdat de Verenigde Staten ondanks vele schietpartijen blijven vasthouden aan hun soepele wapenwet.

Coronabeleid ondergroef haar polulariteit

Een jaar later brak de coronacrisis uit. Ardern en haar kabinet sloten het land af van de buitenwereld. Door die zero-covid-strategie bleef het aantal coronabesmettingen en -doden beperkt. Maar het strikte beleid ondergroef ook haar populariteit, omdat de voor de economie zo belangrijke toerismesector zware klappen kreeg. In maart 2020 sloot het land de grenzen, en pas in augustus 2022 werden de restricties volledig opgeheven.

Ardern woonde in september 2018 de 73-ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij met haar babydochter Neve. Beeld AP

Ardern was zich zeer bewust van de kwetsbaarheden in het economische systeem. Met collega's van IJsland en Schotland maakte ze daarom afspraken om het economisch beleid te hervormen. Klimaatverandering, ongelijkheid en ongelukkige burgers vragen daarom, stelden de drie premiers.

Voortaan zouden ze niet alleen op economische groei sturen, maar juist op meer sociale en duurzame indicatoren zoals huisvesting, onderwijs, gelijkheid, milieu en CO2-uitstoot. Ze doopten hun initiatief de Wellbeing Economy Alliance, waarbij zich later ook Finland aansloot.

Ardern was bij haar aanstelling in oktober 2017, met haar 37 jaar de jongste premier ooit van het eilandrijk, bekend van de kiwi's of snipstruisen, loopvogels die van nature alleen hier voorkomen, en van de filmische landschappen.

Tijdens haar premierschap beviel Ardern van een dochter, Neve, die ze meenam naar een bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het was voor het eerst dat een baby in de zaal aanwezig was, bij alle wereldleiders.

Klimaatverandering, ongelijkheid en ongelukkige burgers vragen om een andere economie, denken de premiers van IJsland, Nieuw-Zeeland en Schotland. Zij zetten de klassieke economische groei niet meer centraal.