Voor het eerst in de geschiedenis zijn de Franse groenen op weg om het stadhuis te veroveren

Volgens de eerste uitslagen zondagavond levert de groene partij Éurope Écologie Les Verts (EELV) de burgemeesters van onder andere Frankrijks tweede en derde stad, Marseille en Lyon. Ook Straatsburg kleurde groen. De groene golf bereikt mogelijk ook Lille. Toulouse lijkt in weerwil van de peilingen aan de neus van EELV voorbij te gaan.

Dat de groenen het goed zouden gaan doen was verwacht. Bij de eerste ronde op 15 maart – net voor de lockdown – kwalificeerden zij zich in 120 gemeenten voor de tweede ronde. Dat is zes keer zoveel als bij de laatste editie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Met deze resultaten bevestigen de groenen een dynamiek die ook al zichtbaar was bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar. Toen haalde EELV een score van 13,4 procent en liet daarmee alle linkse concurrentie achter zich.

Lage opkomst

Partijleider Yannick Jadot hoopt de positieve stemming rond EELV vast te houden tot de presidentsverkiezingen van 2022. Maar de weg is nog lang en de landelijke betekenis van de uitslag moet worden gerelativeerd door de uiterst lage opkomst. Slechts 40 procent van de kiezers kwam opdagen, tegen 52,4 procent in 2014. Oorzaak van dit dieptepunt is de coronacrisis. Mogelijk verloren ook veel kiezers hun belangstelling door de lange periode van vijftien weken tussen beide ronden.

De partij van president Emmanuel Macron, La République en Marche (LaREM), beleefde een dramatische avond. Nog maar een paar maanden geleden kon deze formatie – die nog niet bestond in 2014 – hopen op een indrukwekkende entree op het lokale niveau. Parijs leek rijp voor LaREM, net als Lyon en Marseille en Bordeaux. Maar er kwam niets van terecht. In de hoofdstad handhaafde de socialiste Anne Hidalgo zich met groot gemak. De presidentiële partij gaat gebukt onder een gebrek aan ervaring en aansprekende persoonlijkheden. Ook het feit dat gemeenteraadsverkiezingen een grote stabiliteit vertonen speelde een rol: de strijd gaat meestal tussen bekende merken en is moeilijk toegankelijk voor nieuwkomers.

Het gezicht van Macron wordt gered door zijn premier Édouard Philippe die kandidaat was in Le Havre en hier ruim won. Philippe hintte de afgelopen dagen op een vertrek als premier om weer plaats te nemen in het stadhuis dat hij verliet op verzoek van Macron. De president heeft voor de komende week een herschikking gepland en er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Philippe, die tijdens de coronacrisis een sterke indruk maakte. Toch is het goed mogelijk dat Philippe pas in 2022 weer naar Le Havre gaat.

