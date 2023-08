Voor geld en glorie verlossen premiejagers de Everglades van wurgende tijgerpythons

In de zuidelijke dichtbegroeide moerassen van Florida in de Verenigde Staten staan normaal gesproken alligators en krokodillen in de spotlights. Maar een ongewenste gast pakt steeds meer de hoofdrol: de tijgerpython. Deze slang komt uit Zuidoost-Azië en heeft zich genesteld in het natuurreservaat de Everglades. Het decimeren van inheemse soorten is voor deze slang een gewone zaak, waardoor de biodiversiteit in het gebied nu in gevaar is.

De tijgerpython moet lokaal worden uitgeroeid vindt de zuidelijke staat, die daarom jaarlijks een grootschalige jacht organiseert. De Florida Python Challenge is een jachtpartij van tien dagen en trekt niet alleen binnenlandse jagers aan. Ze komen ook uit Canada of Europa om zo veel mogelijk tijgerpythons te doden. De beloning? Naast de glorie van een succesvolle jacht, wachten geldprijzen tot wel zo’n 10.000 euro.

Vijf stuks in vier dagen

Een van de deelnemers is Brandon Rahe, een professionele pythonjager. Het hele jaar door jaagt hij op deze slang voor overheidsinstantie Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Vier dagen na de start van de race heeft Rahe al vijf tijgerpythons gevangen. “Een van hen was erg groot met een lengte van vierenhalf meter. Dat is een ongewone grootte, maar sommige vrouwtjes kunnen zelfs zes meter lang worden. Ik ben dit jaar in ieder geval in de running voor de langste slang”, vertelt hij aan de telefoon.

Vorige maand legde hij op zijn YouTube-kanaal vast hoe hij een enorme tijgerpython met blote handen ving. Verstopt in het hoge gras lagen 111 eieren, wat door de FWC als een record werd erkend.

Pythons van meer dan vier meter zijn niet ongewoon. Sommige vrouwtjes kunnen zelfs wel zes meter worden, vertelt Rahe. Pythons zijn wurgslangen, ze hebben geen giftanden. Beeld Brandon Rahe

De slangensoort behoort tot de langste en dikste ter wereld. Sinds de exotische dierenhandel in de twintigste eeuw zijn ze een hardnekkig probleem. Geen enkele inheemse diersoort is veilig meer. Zelfs de alligator maakt geen schijn van kans. Onderzoekers schatten dat inmiddels zo’n 90 procent van de lokale soorten, zoals wasberen, konijnen en buidelratten, is opgepeuzeld. Daarbij is de slang een meester in het camoufleren.

Vinden lastiger dan vangen

“De moeilijkheid ligt vooral bij het vinden van de slang, en niet zozeer het vangen. De Everglades is een onwijs moeilijk gebied om te navigeren”, legt Rahe uit. “Het bestaat grotendeels uit water en je kunt er niet goed met de auto rijden. Wanneer je te voet of per boot bent, heb je veel te maken met de elementen van het gebied. Het is er heet, het zit vol met insecten en het hoge gras prikt en snijdt in je vlees.”

Na het voltooien van een onlinecursus is het niet zo dat je zomaar het reservaat in kunt rennen om een tijgerpython te doden. Om de jacht in goede banen te leiden zijn er wel regels opgesteld. Dat begint al bij het identificeren. “Het doden van een inheemse slang leidt tot onmiddellijke diskwalificatie”, zei organisator Carli Segelson tegen de BBC. Verder moeten pythonjagers het dier ter plaatse doden voordat ze het naar een weegstation kunnen brengen. Een veelgebruikte methode is om de kop van de slang te doorboren, waardoor het ruggenmerg wordt doorgesneden. De slang levend verplaatsen zonder vergunning is illegaal.

Volgens Rahe wordt het vangen van tijgerpythons onderschat. “Mensen denken dat je de Everglades in kunt lopen en de slangen gewoon tegenkomt, maar het is moeilijker om succesvol te zijn dan men zich realiseert.” Vorig jaar waren er zo’n duizend deelnemers en werden er minder dan driehonderd slangen gevangen. Minstens zevenhonderd mensen liepen met lege handen naar huis, zegt hij.

Volgens de pythonjager hangt het winnen sterk af van het geluk om nestjes of jonge exemplaren tegen te komen. “Een paar weken geleden vingen we achttien tijgerpythons in één nacht. De nacht daarvoor vingen we er dertien en daarvoor tien. Maar er zijn ook vele nachten waar je niks tegenkomt. Je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn.”

Tijgerpythons hebben een ruime keuze in prooidieren in het natuurreservaat in Florida, en ze vreten zo ongeveer alles op. Zelfs de in de Everglades gevreesde alligator delft het onderspit tegen een python. Beeld Brandon Rahe

