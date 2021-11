Voor de zomervakantie wordt de derde prik verplicht

Om een geldige QR-code in de coronacheck-app te krijgen, is het binnenkort niet meer genoeg om 2 doses van het coronavaccin te hebben gehad. Wie komende zomer naar een ander Europees land wil, moet ook een booster hebben. Dat voorstel deed Europees commissaris Didier Reynders donderdag aan de lidstaten.

Op dit moment gelden in verschillende Europese landen opnieuw verschillende regels, terwijl Europa voor de zomer nog zo eensgezind was. Toen werd afgesproken dat de coronacheck voor alle Europese landen zou gelden. Inmiddels zijn de besmettingen in verschillende landen alweer zo hoog opgelopen dat er in een aantal landen aanvullende regels zijn gaan gelden.

Wie een code had, kon reizen

De Europese Commissie wil snel terug naar de situatie waarin iedere Europeaan met de QR-code wist waar hij aan toe was: wie een code had, kon reizen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de geldigheid van de QR-code beperkt. Iedereen die meer dan negen maanden geleden werd gevaccineerd, moet een extra prik hebben gehaald, een zogenaamde ‘booster’.

Dat is nodig, omdat inmiddels is gebleken dat twee vaccinatiedoses (of één, in het geval van het Janssen-vaccin) niet genoeg te zijn om mensen langdurig tegen covid te beschermen. Het effect van de vaccins neemt na ongeveer zes maanden af. Met een extra vaccinatie zijn mensen niet alleen minder bevattelijk voor ziekte, maar dragen ze het virus ook minder snel aan elkaar over, zo is inmiddels gebleken.

De nieuwe regels gaan vanaf 10 januari in. Ze houden in de praktijk in dat de meeste mensen voor hun zomervakantie een extra prik moeten halen.

Voor een kleinere groep Europeanen is het al bijna negen maanden geleden dat ze hun laatste vaccinatie kregen. EU-landen moeten, zegt commissaris Reynders, ‘onmiddellijk al het nodige doen’ om die mensen een oppepprik aan te bieden. In de tussentijd moeten lidstaten ook doorgaan met de andere coronamaatregelen. “De maskers moeten opblijven”, zei gezondheidscommissaris Stella Kyriakides.

Ook onder de nieuwe regels blijft het mogelijk dat Europese landen het bewijs van een negatieve PCR-test vragen aan reizigers uit de EU.

Mensen kunnen na 10 januari ook nog altijd met een bewijs van herstel van corona de grens te passeren. Ook dan krijgen ze een coronacertificaat. Dat vervalt echter als het herstel langer dan 180 dagen geleden is. Ook met een negatieve PCR-test, niet ouder dan 72 uur, krijgt de reiziger een geldige QR-code.

Vereiste

Zo’n PCR-test is sowieso een vereiste voor mensen die zijn gevaccineerd met een middel dat in Europa niet is toegelaten, zoals het Russische Sputnik-vaccin. Kinderen hoeven geen vaccinatiebewijs te tonen, maar moeten vanaf hun zesde verjaardag een negatieve PCR-test laten zien.

Mocht zich een noodsituatie voordoen, blijven landen de mogelijkheid houden om extra regels in te voeren. Het is waarschijnlijk niet de laatste aanpassing aan de Coronacheck. Ook het effect van de boosters zal op termijn afnemen, maar het is nog onbekend hoe lang dat duurt.

De lidstaten zijn meteen gistermiddag begonnen met de discussie over de nieuwe regels. Ze worden waarschijnlijk officieel over drie weken aangenomen op de volgende Europese top.

