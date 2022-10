Voor de VS is China de vijand, de EU twijfelt, en Duitsland verkoopt een deel van de Hamburgse haven

Is China een partner, een concurrent of een rivaal? De Europese Unie is er nog niet helemaal uit, want de economische en politieke belangen botsen. Maar voor Duitsland weegt het economische belang zwaar, zo blijkt uit een omstreden beleid dat de bondsregering woensdag nam: de containerterminal van de haven van Hamburg mag deels in Chinese handen komen.

Het Duitse besluit kwam er niet zonder slag of stoot. Olaf Scholz, groot voorstander van de deal en voormalig burgemeester van Hamburg, wilde 35 procent van de terminal HHLA verkopen aan het Chinese scheepstransportbedrijf Cosco. Daar kwam veel verzet tegen en het hoofd van de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor de kans dat China in Hamburg kan spioneren.

De ministers waren tegen

Verschillende ministers keerden zich tegen het plan, zo waarschuwde Buitenlandse Zaken in een intern document voor de toenemende strategische invloed van China en ook Economische Zaken had bezwaren. Woensdag kwamen Scholz en zijn ministers tot een compromis: Duitsland biedt nu 24,9 procent aan in HHLA: net onder de grens die Cosco medezeggenschap zou geven bij strategische beslissingen over het bedrijf.

Maar ook dit compromis zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in andere Europese landen. Cosco heeft al een meerderheid in handen van de haven in het Griekse Piraeus en kleinere deelnames in onder meer Rotterdam en Antwerpen. Levert Duitsland zich niet te veel uit aan China, nadat het eerder al vergaande banden had aangeknoopt met Rusland?

China als de nieuwe grote vijand

Vorige week nog zaten de Europese regeringsleiders bij elkaar in Brussel om de omgang met China te bespreken. Daar leek de balans door te slaan naar wantrouwen ten opzichte van de economische supermacht, die na Rusland de nieuwe grote vijand lijkt te worden.

Zeker in de Verenigde Staten wordt China als de vijand gezien. President Joe Biden heeft onlangs nieuwe, vergaande beperkingen ingesteld voor de export van technologie naar China. Beperkingen die ook Europese bedrijven treffen, zoals het Nederlandse ASML.

Scholz gaat als eerste westerse leider Xi feliciteren

Maar voor Duitsland blijft China de belangrijkste handelspartner, met een balans van ruim 245 miljard euro in 2021. Bedrijven als Volkswagen, Siemens, Allianz en BASF doen er goede zaken en Scholz wil dat graag zo houden. Daarom gaat hij volgende week op handelsmissie naar China, met veel bedrijven in zijn kielzog.

Scholz kan daar als eerste westerse regeringsleider de Chinese president Xi Jinping feliciteren. Tijdens het congres van de Chinese Communistische Partij kreeg Xi vorige week een historische derde termijn als secretaris-generaal en daarmee als hoogste leider van het land.

Xi begint zijn derde termijn bovendien met een nieuw permanent comité, het hoogste bestuursorgaan van de partij, dat geheel uit volgelingen bestaat. Met wie van de zeven leden de Duitse delegatie straks ook om de tafel zit, ze zullen ieder het woord van Xi spreken. En dat woord, zo bleek tijdens het twintigste partijcongres, getuigt niet van een open relatie met de buitenwereld.

Xi streeft naar een nieuwe wereldorde

Hoeveel economisch voordeel de vrijhandel China ook heeft gebracht, Xi lijkt de klok terug te willen draaien. China moet meer op zichzelf vertrouwen en politieke belangen gaan boven economische. De Chinese leider streeft zelfs naar een nieuwe wereldorde, waarin China en andere opkomende economieën een sterkere positie hebben dan in het huidige systeem van VN, IMF, Wereldbank en G7. Daarin domineren nog altijd de westerse landen die vlak na de Tweede Wereldoorlog domineerden.

Waar de Amerikaanse president Joe Biden en sommige Europese leiders de Chinese ambities wantrouwen, kiest Scholz voor de dialoog. Zo hoopt hij in ieder geval de economische betrekkingen goed te houden. Of hij daarbij ook de mensenrechten in China aan de orde zal stellen, is niet bekend. De brute onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang is door verschillende parlementen, zoals die in Nederland en België, als ‘genocide’ bestempeld. Maar niet door Duitsland.

