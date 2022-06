Voor de Navo doemt in het oosten een nóg grotere uitdaging op: China

Terwijl de aandacht van de Navo uitgaat naar Rusland, doemt verder in het oosten een nieuwe en misschien wel grotere uitdaging op: China. Tijdens de topontmoeting van het militaire bondgenootschap in Madrid speelt de opkomende wereldmacht een belangrijke rol, met in de bijrollen met het Westen bevriende landen in Oost-Azië en de Pacific.

Voor het eerst tijdens een Navo-top schoven vier landen uit die regio aan: Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Het tekent de nieuwe focus van het bondgenootschap op een regio ver buiten het oorspronkelijke aandachtsgebied, Europa.

In een vorig strategisch concept van de Navo, uit 2010, werd China nog niet genoemd. Dat is veranderd, maar een vijand of zelfs tegenstander is China officieel nog niet. In het nieuwe strategische concept, dat in Madrid werd besproken, heet de Aziatische wereldmacht een ‘systemische uitdaging’. De Amerikanen, die China als de grote tegenstander op wereldschaal zien, wilden daar ‘dreiging’ van maken. Maar dat ging andere landen te ver.

Een neiging tot wensdenken

Toch klonk die dreiging door in de woorden van Navo-chef Jens Stoltenberg, die zelden afwijkt van wat de lidstaten overeen zijn gekomen. “We staan nu voor een tijdperk van strategische concurrentie”, zei Stoltenberg woensdag in Madrid. “China is zijn troepen krachtig aan het opbouwen, inclusief kernwapens, terwijl het buurlanden pest, zoals Taiwan.”

Het eiland voor de Chinese kust wordt in sommige analyses zelfs voorgesteld als het volgende Oekraïne. China streeft al decennia openlijk naar hereniging met Taiwan, goedschiks of kwaadschiks. Het zelfstandige en democratisch bestuurde eiland is volgens Peking immers niet meer dan een opstandige provincie.

De Britse minister van buitenlandse zaken Liz Truss verwoordde in Madrid deze zorgen onomwonden en riep de Navo-bondgenoten op Taiwan te steunen, onder meer met wapenleveranties. “Er is altijd een neiging tot wensdenken, dat hebben we voor de oorlog in Oekraïne ook gezien. We hadden eerder defensieve wapens moeten leveren aan Oekraïne en die les moeten we leren voor Taiwan.”

Handelsstromen

De Japanse premier Fumio Kishida constateerde in Madrid zelfs een ‘sterk crisisgevoel’ in Oost-Azië. “We moeten eenheid tonen zodat zulke pogingen nooit kunnen slagen”, zei hij over een mogelijke Chinese invasie in Taiwan.

Maar Taiwan is niet het enige punt van zorg. Peking is in de Zuid-Chinese Zee ook bezig met militaire opbouw op eilandjes, die vaak betwist worden door andere landen. Daarnaast is er onenigheid met Japan over de Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese Zee en zijn er zorgen over de banden die China smeedt met eilandstaten in de Stille Oceaan.

Zo vreest Australië dat een akkoord met de Salomonseilanden het wellicht mogelijk maakt dat Peking daar een marinebasis kan aanleggen. De Australische premier Anthony Albanese waarschuwde in Madrid ook voor ‘economische dwang’ van China en riep de Navo-bondgenoten op hun handelsstromen te verleggen naar andere landen.

Scherpere toon

Albanese’s Nieuw-Zeelandse collega Jacinda Ardern waarschuwde voor een ‘assertiever China’, maar zij drong wel aan op diplomatie om de relaties te ontspannen. Tot voor kort wilde Ardern niet meegaan in de nieuwe tegenstelling met China, maar zij heeft haar toon de laatste tijd aangescherpt.

De vier gasten op de Navo-top zijn op verschillende manieren aan elkaar en aan de VS verbonden. Japan en Zuid-Korea hebben hun eigen verdragen met de VS, Australië vormt met het Verenigd Koninkrijk en de VS het defensiepact Aukus, terwijl datzelfde land en Nieuw-Zeeland onderdeel zijn van de ‘Five Eyes’, die inlichtingen uitwisselen. Japan en Australië vormen met India en de VS de Quad, waarin ze overleggen over veiligheidskwesties.

Wellicht kunnen de vier ook officieel nauwere banden aangaan met de Navo, al lijkt een toekomstig lidmaatschap zoals dat van Zweden en Finland onwaarschijnlijk.

