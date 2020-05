Voor de Italiaanse maffia is corona een feestje

Dat de drie Italiaanse maffia’s (Cosa Nostra op Sicilië, de Camorra in en om Napels en de ‘ndrangheta in Calabrië) juist nu zullen toeslaan, daarvan is ook Francesco Lo Voi overtuigd. De hoofdofficier van justitie in Palermo (Sicilië) spreekt uit ervaring.

“Rond de val van de Berlijnse muur hebben we een telefoongesprek van twee maffiosi afgeluisterd”, vertelt hij tijdens een videogesprek met een groep buitenlandse journalisten. “De een, op Sicilië, zei tegen de ander die in West-Duitsland zat: ‘Ga naar Oost-Duitsland en koop’. ‘Wat moet ik kopen?’ ‘Alles. Restaurants, vastgoed, winkels, hotels. Koop alles wat te koop is.’ Dat gesprek laat zien dat de maffia altijd klaar staat om kansen te grijpen, ook tijdens crises. Ze wil vooral bedrijven kopen om het zwarte geld dat ze verdient met drugshandel, wapenhandel, in de bouw en met afpersing wit te wassen. Het gevaar is groot dat de maffia dieper in de legale economie gaat infiltreren.”

En niet alleen in Italië. “Ze doet ook aan witwassen in het buitenland: in Spanje, Frankrijk, Oost-Europa. Buitenlandse autoriteiten moeten nu goed opletten. Wanneer ze ergens ‘nieuw kapitaal’ zien opduiken, moeten ze checken waar dat vandaan komt”, waarschuwt Lo Voi.

De maffia vraagt geen onderpand

Zijn collega Nicola Gratteri, hoofdofficier in Catanzaro, verwacht hetzelfde. Gratteri is de bekendste maffiajager van Italië. Hij werkt in het gewest Calabrië, de thuisbasis van de ‘ndrangheta, de meest actieve en rijkste maffia van Europa. “Binnenkort zullen we zien dat de ‘ndrangheta geld leent aan ondernemers die geen of heel moeizaam geld van de bank krijgen”, zegt Gratteri over de telefoon. “Banken vragen om een onderpand, een blanco cheque, getekende contracten. De maffia niet. Die rekent een lage rente en heeft geen onderpand nodig. Want het onderpand, dat is het leven van haar slachtoffer.”

Francesco Lo Voi: “Cosa Nostra zal haar mannetjes naar verlieslijdende strandtenten, restaurants en hotels sturen en de eigenaren een aanbod doen. Als een ondernemer zo’n bod accepteert, begrijpt hij direct dat hij met iemand te maken heeft waar hij geen ‘nee’ tegen kan zeggen. Dus als de maffia hem dan vraagt om aandelen, om partner te worden, kan-ie dat niet weigeren. En zo begint de ondernemer zijn bedrijf te verliezen. Op papier blijft hij de baas, maar de maffia wordt de werkelijke eigenaar.”

De drie grote maffiagroeperingen kunnen dit op grote schaal doen omdat ze over enorme bedragen contant geld beschikken. Met name de ‘ndrangheta, die bestaat uit een cluster van hechte Calabrische families, bezit miljarden cash. Gratteri: “We kunnen natuurlijk niet precies weten om hoeveel geld het gaat. Maar veelzeggend is die grote drugshandelaar die we een keer afluisterden en die vertelde dat hij een vat met 150 miljoen euro had begraven en niet meer terug kon vinden. Hij praatte erover zoals wij doen wanneer we een tientje zijn verloren. Een andere ‘ndranghetista hoorden we zeggen dat hij doodmoe was omdat hij twee nachten had doorgehaald met het tellen van bankbiljetten. Hij bereidde de koop van een partij cocaïne voor.”

Maffiosi delen voedsel uit in Napels

Niet alleen de nabije toekomst baart de aanklagers zorgen: de maffiabendes roeren zich nú al. “Ze werpen zich momenteel op als weldoeners”, zegt Gratteri. “Ze stoppen gezinnen met financiële moeilijkheden honderd of tweehonderd euro toe of betalen de boodschappen. In Napels hebben maffiosi voedsel uitgedeeld. Met dat soort acties kweken ze goodwill onder mensen die ze later om een gunst kunnen vragen.”

De komst van het virus naar Europa is dus een vrolijk feestje voor de Italiaanse maffiosi. En intussen gaat hun reguliere illegale activiteiten gewoon door. Weliswaar is door de lockdown en bijbehorende politieblokkades de verkoop van drugs door de kleine handelaren op straat wat afgenomen. Maar de groothandel ligt niet stil.

Gratteri: “De cocaïne wordt vanuit Zuid-Amerika in containers over zee naar Europese havens vervoerd. Die wordt opgeslagen in Spanje en Italië. De magazijnen zijn vol. Drie weken geleden hebben we hier in Calabrië bij een zoon van een maffiabaas nog een partij cocaïne gevonden. Die jongen had 600 kilo in huis.”

