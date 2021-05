Voor de inwoners van Gaza is het wachten tot de bom valt. ‘Je kan je nergens verstoppen’

Awad Abu Selmiya had de vorige drie oorlogen in Gaza overleefd – zijn ouders en zeven broers en zussen niet – maar woensdag kwam ook hij om bij een Israëlische luchtaanval. Hij laat een jong gezin na.

De 50-jarige Umm Majed al-Rayyes werd woensdag midden in de nacht uit haar bed geslingerd door een serie bombardementen. Met haar vier kinderen maakte ze dat ze wegkwam, niet veel later werd haar appartement geraakt. Plotseling zijn ze dakloos.

Vrijdagnacht werd het huis van Rafat Tanani, zijn zwangere vrouw en hun vier kinderen geraakt. Het was elf uur ’s avonds, net voor ze naar bed zouden gaan, vertelt Rafats broer Fadi aan journalisten. De familie moest vanochtend vanonder het puin getrokken worden; niemand had het overleefd.

Vrouwen en kinderen

Het zijn maar enkelen van de doden en gewonden sinds de Israëlische luchtaanvallen op Gaza maandagnacht begonnen. Ondertussen is het dodental opgelopen tot 122 – van wie 31 kinderen en 20 vrouwen – volgens de cijfers van het ministerie van gezondheid in de enclave. Niet alle slachtoffers zijn burgers die niets met het conflict te maken hebben – onder de doden zijn ook leden van de extremistische groepen Hamas en Islamitische Jihad.

Maar dat al meer dan een kwart van de slachtoffers bestaat uit kinderen, onderstreept de tol die de burgers van Gaza moeten betalen voor de wens van de Israëlische regering om de terreurgroepen zo hard te raken. Tor Wennesland, de VN-gezant voor het Midden-Oosten, roept Israël nu op om “het gebruik van geweld aan te passen om burgers en civiele doelen te sparen in het uitoefenen van militaire operaties.”

Het gedreun van de luchtaanvallen en de inslaande artillerie is geen onbekend geluid voor wie in Gaza woont: om de zoveel jaar is de enclave het doelwit van aanvallen van het Israëlische leger wanneer er weer oorlog uitbreekt tussen Israël en Hamas. Israël beschuldigt de groepering ervan onschuldige burgers als menselijk schild te gebruiken, door bijvoorbeeld hun wapenarsenalen te midden van de bevolking op te slaan. Maar ondanks de erkenning dat Hamas zich tussen de burgers van de enclave beweegt, weerhoudt het Israël er niet van op de aanval over te gaan. Bij elke oorlog is het aantal burgerdoden dan ook hoog.

De grootste openluchtgevangenis ter wereld

Gaza is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Twee miljoen mensen wonen op een strook van 41 kilometer lang en (op het breedste punt) 12 kilometer breed. Ze kunnen nergens heen. Nadat Hamas in 2007 aan de macht kwam, sloten Israël en Egypte alle grensovergangen, en creëerden hiermee ‘’s werelds grootste openluchtgevangenis’ in de woorden van mensenrechtenorganisaties Amnesty.

Het is een gevangenis waar armoede en hopeloosheid sterk aanwezig zijn, ook in tijden dat er geen bommen vallen. De helft van de bevolking is werkloos, 80 procent is afhankelijk van voedselhulp. Iets meer dan de helft leeft onder de armoedegrens. De gezondheidszorg in Gaza staat ondertussen onder zware druk. De onophoudelijke luchtaanvallen en het artillerievuur zorgen voor een aanhoudende stroom gewonden naar de ziekenhuizen van Gaza.

Het zijn patiënten die het zorgpersoneel er eigenlijk niet bij kan hebben; de enclave zit midden in een tweede coronagolf. “Voor de aanvallen hadden we al gigantische tekorten en konden we de tweede golf amper aan”, vertelt een medewerker van het gezondheidsministerie. “Ik ben bang voor een totale ineenstorting”.

En in tijden dat de projectielen wel vallen, is het afwachten en hopen dat je niet geraakt wordt. “Je kan nergens naartoe vluchten, je kan je nergens verstoppen”, vertelt bewoner Zeyad Khattab aan AP. “Het is een angst die onmogelijk te beschrijven is.”

