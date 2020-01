Voor de inwoners van de Blue Mountains lijkt de apocalyps nabij

Al ruim een maand leeft Jude Denby tussen hoop en vrees. Het gebied rondom haar woning brandt sinds begin december onafgebroken. “Het vuur is tot op een kilometer van mijn huis gekomen. Het zicht is hier continu als in Peking op een hele slechte dag”, vertelt Denby (59) over de telefoon vanuit haar woonplaats Katoomba, gelegen in de Australische Blue Mountains, een bos- en bergrijk natuurgebied ten westen van Sydney. “De smog is heel dik en de lucht heeft een constante rode gloed. Het voelt alsof de apocalyps is begonnen.”

Dat gevoelde einde der tijden hangt in zuidoostelijk Australië de afgelopen weken letterlijk in de lucht. Op internet circuleren talloze video’s van vuurregens, brandende bossen en luchten waar een hogere macht een pot geeloranje verf over lijkt te hebben uitgestort. De bosbranden in de deelstaten New South Wales en Victoria legden al miljoenen hectares bos in de as. Zeker zeventien mensen kwamen om het leven, honderden huizen gingen in vlammen op en duizenden mensen sloegen op de vlucht.

De hevigste branden ooit

Door de aanhoudende droogte en temperaturen van boven de veertig graden, zijn de bosbranden de hevigste die het land ooit meemaakte. “Ik ben bijna zestig, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Denby. “De omvang en duur van deze branden zijn ongekend. Ook voor ons. Als je in de bergen tussen de bossen woont in Australië, dan hoort ongerustheid in de zomer tot je basisemoties. Maar dit is ook voor mij nieuw.”

Denby verkeert dan ook constant in de hoogste staat van paraatheid. “Mijn partner en ik staan al een paar weken in de startblokken om te vertrekken als het moet. We hebben alles ingepakt om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken als de situatie echt onhoudbaar wordt.”

Toch kwam het nog niet tot een ­gedwongen evacuatie. “Op dit ­moment is de situatie in de Blue Mountains nog te overzien”, stelt ze. “Althans, in vergelijking met andere gebieden richting het zuiden. Twee weken ­geleden waren de ­bosbranden hier veel heviger. Momenteel is het ­onder controle waar wij ­leven, maar dat is nu. Wie weet wat er morgen staat te gebeuren.”

Denby rekent zichzelf daarom nog tot de gelukkigen. “Ik heb in het zuiden meerdere vrienden die hun huis zijn ontvlucht. Geen van hun woningen staat nog overeind. Voor een van hen was het al de derde keer dat hem dit overkwam. Als kind brandde zijn ouderlijk huis al eens tot de grond toe af en tien jaar geleden was het weer raak. Nu ligt zijn huis voor de derde keer in de as. Het is verschrikkelijk.”

Beeld Sander Soewargana

Het landschap is vernietigd

Naast de humanitaire ramp vreest Denby ook voor de ecologische gevolgen in de regio. “Ik werk zelf als freelancegids nauw samen met de National Parks in Australië. Ik heb nog niemand kunnen spreken over de schade in de parken, omdat ze te druk zijn met het bestrijden van de vuurzee. Maar als ik de omgeving hier zie, belooft dat weinig goeds. Langs de kant van de weg staat niets meer overeind. Alle bomen zijn dood, het gras is dood, er groeit zelfs geen onkruid meer. Het landschap in de wijde omgeving is vernietigd.”

Berichten over de sterfte van ruim een half miljard dieren raken Denby als natuur- en dierenliefhebber dan ook in het hart. “Er is een ecologische ramp gaande. De dieren in het wild verkeren in groot gevaar. Er is inmiddels zoveel bos in vlammen opgegaan, dat hele populaties dood zijn of op het punt staan te verdwijnen door voedseltekorten. Er hangt een massaal uitsterven in het verschiet.”

Ondanks de constante dreiging van de vlammenzee verlaat Denby haar huis naar eigen zeggen pas als het echt niet anders kan. “Wij hebben hier nog de mazzel dat we twee kanten op kunnen vluchten. Als ik aan een doodlopende weg had gewoond, dan was ik allang weggeweest.”

Via een app van de overheid controleert ze continu hoe de vuurhaarden in de buurt zich ontwikkelen. “Zodra ik een officiële waarschuwing krijg, ga ik weg. Eerst dacht ik nog dat ik wel kon blijven en het vuur met water uit de watertank kon bestrijden, maar dat is net aan genoeg om de grond vochtig te houden. En als je de vuurzee op luttele minuten hiervandaan eenmaal hebt gezien, dan weet je wel beter. Dan vlucht je zodra die te dichtbij komt.”

