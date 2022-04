Voor de derde dag op rij rellen bij koranverbrandingen rechtse Zweedse politicus

In Zweden is het zaterdag voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden gekomen. Ditmaal in Landskrona, waar de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan in het kader van de vrijheid van meningsuiting opnieuw toestemming had gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een koran. Eerder leidde dat tot verzet en rellen in Örebro en Linköping, waardoor verscheidene politieagenten gewond raakten.

In Landskrona ging het opnieuw mis. Gemaskerde jongeren gooiden volgens de krant Aftonbladet met stenen naar de politie, barricadeerden wegen en staken banden en auto's in brand. Om erger te voorkomen besloot de korpschef de manifestatie van Paludan, voorman van de groepering Stram Kurs (Harde Lijn), te verplaatsen naar een beter te beveiligen plek in Malmö.

Ook daar werd de Deense politicus met een uitgesproken hekel aan islamitische migranten aan het begin van de avond opgewacht door antifascistische activisten. Deze probeerden, onder meer in een auto, door de afzetting te breken. De chauffeur is gearresteerd.

Om de andere tegendemonstranten te verdrijven gebruikte de politie volgens persbureau TT pepperspray. Medewerkers van het Rode Kruis probeerden actievoerders te kalmeren en behandelden enkele mensen die (licht) letsel hadden opgelopen. Een vrouw kreeg een steen op haar hoofd.

Ondanks het vroegtijdige vertrek van Paludan bleef het in Landskrona nog geruime tijd onrustig, maar de media meldden geen ernstige ontsporingen meer in de vorm van nieuwe brandstichtingen of gewonden. De materiële schade is niettemin aanzienlijk.