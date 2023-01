Voor 195 euro begeleidt de Thaise politie VIP-toeristen met loeiende sirenes naar hun hotel

De video van het voorval ging deze week viraal op TikTok: een Chinese vrouw en haar moeder worden door drie politieagenten van het vliegveld van Bangkok opgehaald en razendsnel door de paspoortcontrole en douane geloodst. Een politie-escorte vervoert ze vervolgens met zwaaiende sirenes door het drukke verkeer en levert de vrouwen 120 kilometer verderop bij hun hotel in Pattaya af.

Het gaat, zegt de vrouw in de video, om een ‘speciale service’ van de Thaise politie. “Met geld koop je alles van de Thaise politie.”

De Thaise autoriteiten ontkenden in een reactie dat er zo’n ‘speciale service’ zou bestaan, maar er zijn verschillende Chinese sites op Facebook gevonden waar deze VIP-behandeling te boeken is. De Chinese vrouw zegt in haar filmpje dat het 7000 bath (195 euro) kost om een politieauto te huren die je met loeiende sirenes escorteert. Een politiemotor kost 1000 bath minder. De agenten droegen zelfs de koffers van haar en haar moeder, meldt ze opgetogen.

De politiemensen zijn overgeplaatst

Om het allemaal nog erger te maken, deed het gerucht de ronde dat een medewerker van de Thaise premier Prawit Wongsuwan opdracht had gegeven voor deze ‘speciale service’. De woordvoerder van het kantoor van de minister-president ontkende deze berichten in alle toonaarden en zei dat alle medewerkers hierover ondervraagd zijn. Inmiddels is er een onderzoek begonnen naar de drie politiemensen uit het filmpje, zij zouden zijn overgeplaatst.

Maar er is een tweede schandaal dat de aandacht vestigt op mogelijke corruptie bij de Thaise politie. De bekende Taiwanese actrice An Yu-Qing, die in diverse speelfilms is te zien, plaatste een bericht op Facebook en Instagram waarin zij zes politiemensen in Bangkok ervan beschuldigd dat die haar en haar vrienden op 4 januari hebben afgeperst voor 27.000 bath (750 euro). Ze zei nooit meer naar Thailand te gaan. Ze haalde met haar bericht de Taiwanese kranten.

Steekpenningen

Volgens de actrice werd haar taxi staande gehouden door verkeers- agenten, die het gezelschap sommeerden hun papieren te laten zien. Vervolgens zouden An Yu-Qing en haar vrienden zijn meegenomen. De agenten controleerden hoeveel contant geld de groep bij zich had. Ze zouden steekpenningen hebben moeten betalen om vrij te komen. Dat gebeurde pas na twee uur, aldus de actrice.

De agenten vertellen een ander verhaal. Zij beweren dat de actrice stomdronken was en zich misdroeg. De taxichauffeur bevestigt dit. De politiemensen beklagen zich dat er geen communicatie mogelijk was, omdat de Taiwanezen alleen Chinees spraken. Zij zeggen dat ze de actrice na een routinecontrole hebben laten gaan. Van afpersing zou geen sprake zijn.

In reactie op de incidenten lieten de autoriteiten weten dat iedere toerist in Thailand gelijk behandeld wordt. Maar de schade via sociale media is groot en Thailand voelt zich in de hoek van corrupte landen gezet.

Slecht imago

De belangenorganisatie van reisbureaus in Thailand beschouwt de incidenten niet als uitzonderingen. Ook taxichauffeurs zijn, volgens de reisbureaus, debet aan het slechte imago van de Thaise toeristensector, omdat ze buitenlandse bezoekers veel te hoge bedragen laten betalen voor ritten door de meter uit te schakelen of te manipuleren. Dit soort gedrag van politie en taxichauffeurs én de publiciteit erover zou Chinese en Taiwanese toeristen doen aarzelen om naar Thailand te komen.

Dat zou het land slecht uitkomen, want vóór de coronacrisis vormden Chinezen en Taiwanezen een groot deel van de vakantiegangers.

