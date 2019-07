Von der Leyen vindt krappe meerderheid in het Europees Parlement

Patriarchale voetnoot bij deze vrouwelijke primeur: Von der Leyen is de naam van haar man, Heiko von der Leyen. Eigenlijk heet ze Ursula Albrecht, voor intimi: Ushi.

Na een week vol twijfels over haar kansen om de stemming in Straatsburg te overleven, wist ze veel twijfelende Europarlementariërs dinsdagochtend voor zich te winnen. Dat deed ze door in een toespraak - en bijbehorend beleidsprogramma - de gevoelige snaren te beroeren van de pro-Europese krachten in het parlement, vooral de liberalen en een deel van de linkervleugel. Daardoor leek ze in de loop van de dag toch nog af te stevenen op een ruime meerderheid. De grote verrassing in de avond was dat die er uiteindelijk toch niet kwam.

Vorige week hadden die partijen nog hun bedenkingen bij de ambities van Von der Leyen op het gebied van onder meer klimaatbeleid en rechtsstaat. Voorvechter hiervan, de sociaal-democraat Frans Timmermans, zag zijn hoop op het commissievoorzitterschap begin deze maand vervliegen door tegenstand van onder meer Hongarije, Polen en Italië. Zou dat niet automatisch betekenen dat Von der Leyen, die wél steun kreeg van deze landen, minder streng zou gaan optreden dan Timmermans zou hebben gedaan?

Die suggestie probeerde de huidige CDU-minister van defensie uit de lucht te halen. Ze zegde toe in de eerste honderd dagen van haar voorzitterschap een ‘groene deal voor Europa’ te presenteren: wat haar betreft wordt Europa uiterlijk in 2050 het ‘eerste klimaatneutrale continent van de wereld’ (zonder CO2-uitstoot).

Verder hield ze een pleidooi voor een socialer Europa, voor eerlijke belastingheffing bij grote bedrijven, grondige hervormingen van het asiel- en migratiebeleid en een compromisloze naleving van de afspraken op het gebied van de rechtsstaat, met extra instrumenten.

Hoewel een deel van de besluitvorming daarover buiten de macht van de commissievoorzitter ligt (zo zit de hervorming van het migratiebeleid al jarenlang muurvast op het niveau van de lidstaten) viel zowel toon als inhoud van Von der Leyens speech in goede aarde.

Ze wist bovendien Timmermans, de beoogde eerste vicevoorzitter van haar commissie, te verleiden tot zijn eerste tweet in drie weken: “Aanpakken van de klimaatcrisis; minimumloon voor alle Europese werknemers; eerlijke belastingheffing; het verdedigen van onze waarden en de handhaving van de rechtsstaat: dat zijn de dingen die ik de kiezers beloofde in de verkiezingscampagne. Goed om te zien dat ze deel uitmaken van het programma van Von der Leyen.”

Selmayr weg Hij geldt als de machtigste man in de Europese Commissie: de Duitse secretaris-generaal Martin Selmayr. Maar met de komst van zijn landgenoot Ursula von der Leyen als hoogste baas is zijn vertrek onvermijdelijk geworden, mogelijk volgende week al, melden Politico Europe en persbureau Reuters. Het is een ongeschreven wet dat de commissievoorzitter en de secretaris-generaal niet dezelfde nationaliteit mogen hebben. Maar dat Selmayr zo snel vertrekt, komt als een verrassing. De 48-jarige jurist is al jarenlang steun en toeverlaat van huidig commissievoorzitter Juncker. Hij was lange tijd diens kabinetschef, totdat hij begin vorig jaar opeens binnen een paar minuten een dubbele promotie maakte naar de hoogste ambtelijke functie binnen de commissie, die van secretaris-generaal. De post kwam vrij door de vroegtijdige pensionering van de Nederlander Alexander Italianer. Over die promotie is veel te doen geweest. De meeste Eurocommissarissen bleken totaal verrast te zijn. Het Europees Parlement omschreef de gang van zaken als een ‘soort staatsgreep’, de Europese Ombudsman sprak van ‘wanbestuur’. Maar de commissie kon door niemand worden gedwongen de interne benoeming te herroepen. Mogelijk neemt een Fransman straks de vrijgekomen plek in. “De commissie is een Frans-Duits project, en dat is een goede zaak”, aldus Selmayr tegen Politico.

Door haar charme-offensief naar de pro-EU-partijen raakte Von der Leyen wel de nodige potentiële stemmen kwijt uit de eurokritische hoek, zoals die van het Italiaanse Lega. Ook de Forum voor Democratie-delegatie sprak zich opeens keihard uit tegen ‘federalist’ Von der Leyen.

De sociaal-democraten waren het verdeeldst, al stemde naar schatting drie kwart van de groep uiteindelijk vóór. Timmermans’ zes partijgenoten van de PvdA volhardden tot het bittere eind in hun tegenstem, samen met de collega’s uit België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.

De Europese Groenen bleven bij hun vorige week ingenomen ‘nee’. Toch deelde zelfs Bas Eickhout van GroenLinks tijdens het debat een complimentje uit aan Von der Leyen. “Vergeleken met vorige week is dit een reuzestap voorwaarts”, zo vergeleek hij deze toespraak met het minder overtuigende optreden van de kandidaat-voorzitter bij de Europese Groenen, vorige week woensdag.

Toch was juist die ommezwaai voor Eickhout reden om tegen te stemmen. “Als iemand binnen één week zo verandert, weet je nog steeds niet waar ze nou echt staat.”

