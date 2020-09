Von der Leyen pleit voor Europese gezondheidsunie, snellere CO2-reductie en een Europees minimumloon

In een even lange als assertieve ‘Staat van de Unie’-toespraak heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de EU-landen opgeroepen nauwer met elkaar samen te werken op het gebied van gezondheidszorg. In de Covid-19-pandemie is die samenwerking ver te zoeken.

“We moeten een sterkere Europese gezondheidsunie opbouwen”, aldus de Duitse commissievoorzitter in haar eerste ‘EU-troonrede’ in het Europees Parlement in Brussel. “Zo versterken we onze voorbereiding op crises en ons beheer van grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s. Het is duidelijker dan ooit dat we moeten discussiëren over bevoegdheden.”

Wat Von der Leyen betreft komt dat debat over eventuele overdracht van die gezondheidszorg-bevoegdheden naar EU-niveau aan de orde tijdens de komende Conferentie over de Toekomst van Europa. Die brede discussie, waarbij de inbreng van burgers prioriteit heeft, moet dit najaar beginnen. Ook kondigde Von der Leyen een internationale topconferentie aan over gezondheidszorg, volgend jaar in Italië.

Een meer prominente rol voor ‘de Europese RIVM’

Om die Europese samenwerking te versterken, zouden ook het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm een meer voorname rol moeten spelen, vindt Von der Leyen. Vooral dat ECDC, een soort Europees RIVM, heeft in de coronacrisis eigenlijk nauwelijks iets in de melk te brokkelen.

Naar verwachting zullen de meeste EU-landen huiverig staan tegenover het overdragen van verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheidszorg aan ‘Brussel’. Dat beleidsterrein houden de lidstaten nu eenmaal het liefst bij zichzelf, net als onder meer onderwijs en belastingbeleid. De coronacrisis heeft echter wel de zwakste punten van de Europese samenwerking blootgelegd, met als dieptepunt het aanvankelijke Duitse en Franse exportverbod van medisch materieel. Dat werd al snel ongedaan gemaakt.

De pandemie was maar een van de vele thema’s die in Von der Leyens toespraak aan de orde kwamen. Van een Europees minimumloon tot China en van racisme tot de brexit, alles kwam voorbij. Ze was een uur en achttien minuten aan het woord.

Een groen getint herstelfonds

Zoals verwacht maakte Von der Leyen bekend dat de CO2-uitstoot in de EU in 2030 ‘ten minste 55 procent’ lager moet liggen dan in 1990. Tot nu toe was nog steeds het streefcijfer van 40 procent van kracht, dat dateert van 2014. Door de ambities snel op te voeren, hoopt de EU dichter bij het voornaamste doel te komen: nul uitstoot in 2050. Zowel het Europees Parlement als de 27 lidstaten zullen het nieuwe 2030-doel nog moeten bekrachtigen.

Over het corona-herstelfonds van 750 miljard euro, waarover deze zomer een akkoord werd bereikt, had de commissievoorzitter een nieuwtje. Wat haar betreft bestaat minstens 30 procent van die 750 miljard aan leningen uit ‘groene aandelen’.

Pas na een uur in haar speech kwam migratie aan bod. De commissie presenteert volgende week haar langverwachte voorstellen voor een hervormd asiel- en migratiebeleid. Dat wordt naar verwachting streng, maar – zo beloofde Von der Leyen – ook humaan. “Het redden van levens op zee is niet optioneel.” Details over de nabije voorstellen noemde ze verder niet.

Strenge woorden voor de Britten

Bijzonder streng was ze voor de Britse regering, die deze maand de brexitonderhandelingen op scherp heeft gezet met de dreiging eerder gemaakte afspraken, met name over de gevoelige Ierse kwestie, aan de laars te lappen.

“Dit terugtrekkingsakkoord heeft drie jaar van onderhandelingen gekost en we hebben er gestaag aan gewerkt, regel voor regel, woord voor woord. Samen zijn we eruit gekomen. We zullen hier nooit van terugkomen. Het akkoord kan niet eenzijdig worden veranderd.”

Von der Leyen citeerde de Britse oud-premier Margaret Thatcher: “‘Groot-Brittannië schendt geen verdragen.’ Dat was toen waar, en nu nog steeds. Vertrouwen is het fundament voor elk sterk partnerschap.”

Geen plaats voor ‘menselijkheid-vrije zones’

Ook de rechtsstaat kwam aan de orde, waarbij de commissievoorzitter een stevige tik uitdeelde aan Polen, waar sommige gemeenten zichzelf ‘LGBTQI-vrij’ hebben verklaard. “LGBTQI-vrije zones zijn menselijkheid-vrije zones”, zei Von der Leyen. “Daarvoor is geen plaats in onze unie. Ik zal niet rusten als het gaat om het bouwen aan een Unie van gelijkheid, een unie waar je kunt zijn wie je bent en kunt houden van wie je wil.”

Als leider van de zelfverklaarde ‘geopolitieke commissie’ ging Von der Leyen ook uitgebreid in op de ontwikkelingen in onder meer Wit-Rusland en China en de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Een bekende klacht over de EU is dat ze in haar buitenlandbeleid zo zwak staat. Von der Leyen: “Als lidstaten zeggen: ‘Europa is te langzaam’, dan zeg ik: wees moedig en schakel over op stemmen per gekwalificeerde meerderheid.” Nu is nog unanimiteit vereist voor het doorvoeren van internationale sancties en andere maatregelen.

Tot slot sprak Von der Leyen zich uit tegen racisme. Er komt voor het eerst een Europese antiracisme-coördinator, kondigde ze aan.

