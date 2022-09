Von der Leyen kan niet goed uitleggen waarom ze ruim 900 miljoen doses Pfizer bestelde

Het doel is bereikt, zeker: 80 procent van de burgers van de Europese Unie is gevaccineerd tegen Covid-19. Achteraf gezien is dat zelfs in recordtijd gebeurd: waar het normaal gesproken een jaar of tien duurt voor een vaccin is bedacht, gemaakt, getest en klaar is om toegediend te worden, gebeurde dat bij corona razendsnel. Dat heeft de EU, die voor het eerst de medicijnmarkt betrad, aardig voor elkaar gebokst.

Maar er blijven wel vragen. Hoe kan het dat de EU zijn vaccins voor gemiddeld 15 euro per dosis inkocht, terwijl diezelfde vaccins het Verenigd Koninkrijk 10 pond kostten? Waarom stond er in de eerste contracten met vaccinproducenten niets over voorrang voor de EU, terwijl zulke bepalingen wel voorkwamen in contracten met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk?

Het blijft allemaal onduidelijk, vooral doordat de Europese Commissie amper informatie verstrekt en het zelf nog altijd niet op de vaccininkoop terugkeek.

Een ongekende operatie

Dat is merkwaardig, want dat is wel gebruikelijk bij de de Commissie, zo merkt de Europese Rekenkamer droog op. “De Commissie heeft haar aanbestedingsproces nog niet getoetst of gebenchmarkt om daaruit lering te trekken voor toekomstige verbeteringen”, staat er in een rapport over de inkoop van Covid-19-vaccins, dat maandag uitkwam.

De eerste haperingen hebben wel geleid tot verbeteringen. Waren de eerste contracten nog vaag, later werden de afspraken strakker. In november 2021 was Brussel een volwassen inkooporganisatie die voor 71 miljard euro aan contracten had ondertekend voor 4,6 miljard doses vaccin.

Het was een ongekende operatie, zo stelt de Rekenkamer, die daarom verbaasd is dat er geen evaluatie is geweest. Die had misschien licht kunnen werpen op de vraag waarom de EU in 2020 één à twee maanden later begon met het kopen van vaccins dan de Britten of de Amerikanen, en ook op de prijs die werd bedongen.

Afspraken per sms

Maar het meest schimmig blijven de afspraken die zijn gemaakt met de grootste vaccinleverancier Pfizer. Die heeft Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zelf ter hand genomen. De afspraken die zij in maart 2021 maakte met Pfizer, onder meer per sms, zijn niet terug te vinden. Die niet vastgelegde afspraken hebben geleid tot de aankoop van 900 tot 1800 miljoen doses vaccin, die in 2022 en 2023 moeten worden geleverd.

De Rekenkamer heeft de Europese Commissie gevraagd om details van de voorbereidende besprekingen, zoals de adviezen van wetenschappelijke deskundigen, die de basis waren voor de onderhandelingen met Pfizer. Ze ontving niets.

Het enige waarmee de Europese Commissie verklaart dat Pfizer zo’n grote opdracht heeft gekregen, is dat deze firma ‘in staat is de EU op betrouwbare wijze te bevoorraden’. Met AstraZeneca en Janssen waren er in dat opzicht slechte ervaringen, maar voor andere producenten geldt dat niet. Waarom zij buitenspel kwamen te staan, is niet opgehelderd.

Evenmin is duidelijk waarom de Europese Commissie zijn afspraak niet nakwam om halverwege 2021 met deskundigen om tafel te gaan zitten om te praten over de vaccinatiestrategie voor 2022. “Dat gesprek moet nog altijd plaatsvinden”, concludeert de Rekenkamer nu, in de negende maand van 2022.

