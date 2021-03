Von der Leyen is het zat: vaccinatie-achterstanden zijn volgens haar niet de schuld van de EU

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is het zat dat zij en haar instituut als ‘zondebok’ dienen bij de kritiek op de vaccinatie-achterstanden in Europa. Dat zei ze maandag in een interview met enkele media, waaronder persbureaus Bloomberg en het ANP.

Volgens haar worden de grootste problemen veroorzaakt door de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. Die levert de EU-landen veel minder Covid-19-vaccins dan eerder werd afgesproken. Veel landen, waaronder Italië en Nederland, hebben volgens Von der Leyen in dit lopende kwartaal minder dan 10 procent van de verwachte doses ontvangen.

Plotseling vond AstraZeneca wel vaccins voor Australië

“Als het bedrijf niet levert, kunnen we geen export toestaan”, aldus de commissievoorzitter. Daarmee verwees ze naar het tegenhouden, vorige week, door Italië van een kwart miljoen doses vaccins van AstraZeneca met bestemming Australië. Dat was de eerste vaccin-exportlevering die is geblokkeerd sinds begin vorige maand een EU-noodmaatregel van kracht werd, waarmee de export aan banden kan worden gelegd. “AstraZeneca kan niet verklaren waarom ze niet leveren in de EU. Maar plotseling vonden ze wel vaccins om naar Australië te sturen.”

Overigens zijn in de tussentijd honderden andere exportleveringen wél doorgegaan, naar meer dan dertig niet-EU-landen. Dat waren voor 95 procent BioNTech/Pfizer-vaccins. “Dat bedrijf houdt zich wel aan de contracten”, constateert Von der Leyen.

Haar commissie kreeg eerder dit jaar kritiek omdat er bij het afsluiten van de contracten vorig jaar met een zestal farmaceuten strategische fouten zouden zijn gemaakt, waardoor de EU achterloopt bij veel andere landen. Overigens zijn de verschillende vaccinatiecampagnes in de EU-landen nationale processen waarover ‘Brussel’ geen zeggenschap heeft.

27 verschillende oplossingen in Europa

Op dit moment zijn opnieuw alle ogen gericht op de Europese Commissie, die druk werkt aan een digitaal EU-vaccinatiecertificaat. Maar Von der Leyen waarschuwt voor al te hooggespannen verwachtingen, omdat nog steeds niet duidelijk is of een volledig gevaccineerd persoon ook niet meer besmettelijk is voor anderen. Tegelijk spreekt ze de hoop uit dat alle 27 EU-landen één systeem accepteren.

“Over drie tot vier maanden, als een grote meerderheid is gevaccineerd, wil ik de situatie voorkomen dat we 27 verschillende oplossingen hebben in Europa: gefragmenteerd en ongecoördineerd.”

