Von der Leyen heeft spijt van de keuzes die Europa maakte, maar belooft beterschap

Ze hield misschien wel de speech van haar leven, commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het was de eerste ‘Staat van de Unie’ die ze uitsprak terwijl er een oorlog woedt op Europese grond, zei ze, en dat gaf reden tot overdenking.

Die oorlog had misschien kunnen worden voorkomen. “We hadden moeten luisteren”, zei Von der Leyen woensdag, in een uur waarin de Europese Commissie vol berouw terugkeek op de jaren van zelfgenoegzaamheid die achter haar liggen. “We hadden moeten luisteren naar diegenen die Poetin kennen. Naar Russische journalisten, naar onze vrienden in Oekraïne, Moldavië en Georgië en naar de stemmen in Polen en de Baltische staten. Ze hebben ons jarenlang verteld dat Poetin niet zou stoppen.”

Het had dus misschien een oorlog gescheeld. Het had ook een energiecrisis gescheeld, want de Baltische staten beëindigden al eerder hun energie-afhankelijkheid van Rusland.

‘We betalen er nu de prijs voor’

Von der Leyen had ook wroeging van de besluiten die een halve eeuw geleden zijn genomen, in de jaren zeventig. In de oliecrisis van destijds werden niet de juiste lessen geleerd. “We bleven op dezelfde manier doorgaan. We gaven onze afhankelijkheid van olie niet op. Erger nog, fossiele brandstoffen werden massaal gesubsidieerd. Dat is fout geweest. Daar betalen we nu de prijs voor.”

Er was ook spijt te horen over de goedgelovigheid van Europa waar het gaat om buitenlandse inmenging. Von der Leyen beschreef hoe een instituut, betaald door de Chinese overheid, weggestuurd moest worden door de Vrije Universiteit in Amsterdam. “We moeten ons beter beschermen tegen kwaadaardige inmenging”, zei ze.

De afgelopen jaren, blijkt nu, was Europa weggezakt in een stemming van zelfgenoegzaamheid die overmoedig was. “Velen van ons hebben de democratie te lang voor lief genomen. Mensen zoals ik vooral, die nooit hebben meegemaakt wat het is om te moeten leven onder autoritair leiderschap.”

Von der Leyen belooft herziening van de energiemarkt

Von der Leyen wil dat al deze inzichten leiden tot nieuwe maatregelen van de Europese Commissie die Europa onafhankelijker en sterker moeten maken. Voor 2023 belooft ze niet alleen grondige herziening van de energiemarkt, waarin de prijzen van gas en elektra niet langer zijn gekoppeld, maar ook nieuwe wetten tegen corruptie.

Er zullen investeringen volgen om de markt in waterstof op gang te helpen, in de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf en in de productie van lithium. Omdat het Brussels ingrijpen wat laat is om de klimaatverandering te stoppen, komt er ook geld voor snelle blusvliegtuigjes die de steeds frequentere bosbranden in Europa gaan bestrijden.

Het buitenlands beleid van de Europese Unie moet zich vanaf nu gaan concentreren op democratische staten. Daarom zullen Oekraïners met hun mobiele telefoons spoedig toegang krijgen tot Europa’s roaming-gebied. Daarom ook reist Commissievoorzitter Von der Leyen woensdagmiddag nog persoonlijk naar Kiev om met president Volodimir Zelenski te overleggen over toegang tot de Europese interne markt.

Migratie met respect behandelen

Ze reist samen met de vrouw van Zelenski, die als speciale gast in Straatsburg aanwezig was. Scenarioschrijfster en vooral first lady Elena Zelenska was voor het eerst Europa. In juli bezocht ze al namens Oekraïne president Joe Biden in de Verenigde Staten.

Op één Europese afspraak kwam Ursula von der Leyen overigens niet terug, ook al is de uitvoering ervan al jaren een catastrofe. Wat migratie betreft blijft ze hameren op de noodzaak van solidariteit tussen Europese landen onderling. “Ik wil een Europa dat migratie behandelt met waardigheid en respect”, aldus Von der Leyen. “Alle lidstaten moeten verantwoordelijkheid nemen.”

Lees ook:

Europa’s troonrede is wéér somber, vanwege de energiecrisis

De ogen van Europa zijn woensdag gericht op de Europese Commissie, die maatregelen tegen de hoge energieprijzen bekendmaakt. In de trots bedoelde troonrede van voorzitter Von der Leyen zal deemoed doorklinken, want de winter wordt zwaar.