Von der Leyen heeft een vrouwenprobleem

‘Juncker heeft een vrouwenprobleem’, kopte deze krant op 11 juli 2014, een paar dagen voordat de Luxemburger in het Europees Parlement werd gekozen als voorzitter van de Europese Commissie. De geschiedenis herhaalt zich, want ook Junckers opvolger Ursula von der Leyen zal een hele zomer lang kampen met hetzelfde probleem: ‘hoe krijg ik genoeg vrouwen in mijn ploeg?’

Tijdens haar kandidaats-toespraak in Straatsburg was ze er dinsdag nog stellig over: “Ik zal zorg dragen voor algehele man-vrouw-gelijkheid in mijn college. Als lidstaten onvoldoende vrouwelijke Eurocommissarissen voordragen, zal ik niet aarzelen om nieuwe namen te vragen.”

Vijf jaar geleden had Juncker al de vergeefse smeekbede aan lidstaten gedaan om elk minstens twee Eurocommissaris-kandidaten te presenteren, van wie zeker een vrouw. De missie mislukte: zijn commissie kwam niet verder dan negen vrouwen (naast negentien mannen).

Von der Leyen doet een nieuwe poging. Maar niets wijst erop dat ze succesvoller zal zijn. Sinds haar (nipte) verkiezing in Straatsburg hebben drie lidstaten op impliciete wijze hun middelvinger opgestoken naar dat sekse-gelijkheidsstreven. Griekenland, Oostenrijk en Slovenië hebben de afgelopen dagen een man genomineerd en op geen enkele manier gesuggereerd dat er nog te praten viel over iemand anders.

De weken daarvoor was de aanstaande commissievoorzitter al door andere landen behoorlijk klemgezet. Nederland houdt Frans Timmermans als eerste vicevoorzitter, punt, klaar uit. Spanje levert met Josep Borrell de opvolger van buitenland-coördinator Federica Mogherini. Letland verlengt het Brusselse verblijf van Eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

En zo verder: Ierland houdt vast aan Phil Hogan, Slowakije aan Maros Sefcovic. Hongarije stuurt een man (Laszlo Trocsanyi). Luxemburg heeft lang geleden al de sociaal-democraat Nicolas Schmit aangewezen, een voordracht die onderdeel was van een moeizame regeringsvorming – niets meer aan te doen dus, door Von der Leyen. Als Italiaanse kandidaat wordt Lega-man Giancarlo Georgetti genoemd, maar daarover is (uiteraard) gehannes binnen de ruzieregering in Rome.

Tegenover het traditionele, geen tegenspraak duldende mannengeweld (tien kandidaten, de Italiaan nog even niet meegerekend) staan slechts vijf vrouwen: behalve Von der Leyen zijn dat Margrethe Vestager (Denemarken), Mariya Gabriel (Bulgarije), Kadri Simson (Estland) en Jutta Urpilainen (Finland).

Als het Von der Leyen echt menens is met de 50-50-eis, dan legt dat zware druk op de dertien landen die nog geen kandidaat hebben voorgedragen (omdat nieuw uitstel van de brexit-datum van 31 oktober allesbehalve is uitgesloten, tellen we het Verenigd Koninkrijk nog even mee). Die dertien landen zouden minstens negen vrouwen naar voren moeten schuiven.

Stel dat sommige van die landen inderdaad door Von der Leyen worden gedwongen tot het noemen van een vrouwennaam. Dan kunnen zij zeggen: waarom wij wel, en die andere landen niet?

Kortom: het zou nog wel eens een onrustige zomer kunnen worden op dit vrouwenvlak. Op 26 augustus moeten alle kandidaten bij Von der Leyen bekend zijn. Na de zomer ondergaan alle aspirant-commissarissen stevige hoorzittingen in het Europees Parlement. Dat is een laatste drukmiddel om de samenstelling van het team te veranderen.

