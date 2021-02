Von der Leyen erkent vaccin-fouten, maar zegt geen sorry

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft in het Europees Parlement toegegeven dat er in de afgelopen weken van alles is misgegaan bij de covid-vaccinatiestrategie van de EU. Ze ging niet zo ver om daarvoor haar excuses aan te bieden en verder verdedigde ze de hoofdlijnen van het beleid. Zonder centrale inkoopstrategie hadden alle landen op eigen houtje moeten onderhandelen met farmaceutische bedrijven en dat was ‘het einde van onze gemeenschap geweest’, zei Von der Leyen woensdag.

Naar het parlementaire debat in Brussel werd al een paar dagen uitgekeken, gezien alle verwijten die Von der Leyen de voorbije weken over zich heen kreeg. De Europese Commissie zou vorig jaar te laat zijn geweest met het afsluiten van de contracten, om vervolgens lijdzaam te moeten toezien dat onder meer AstraZeneca veel minder vaccins zei te leveren dan verwacht.

“We zijn nog steeds niet waar we willen zijn”, erkende de commissievoorzitter. “We waren laat met autoriseren. We waren te optimistisch over de massale productie en misschien vertrouwden we er te veel op dat wat we bestelden ook daadwerkelijk op tijd geleverd zou worden.”

Er zijn fouten gemaakt en ik betreur dat zeer

Ze ging ook in op de rel rond de Ierse kwestie. Bij de invoering van een noodmaatregel om de export van vaccins uit de EU beter in de gaten te houden, raakte de commissie ook aan een gevoelige brexit-afspraak, over de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Dat ‘Brussel’ ook die grens wilde controleren, wekte de toorn van Londen, Dublin en Belfast. Het plan werd dan ook binnen enkele uren ingetrokken, maar de kwestie suddert nog immer voort.

“In het proces dat tot die beslissing heeft geleid, zijn fouten gemaakt en ik betreur dat zeer”, zei Von der Leyen, zonder duidelijk te maken wie die fouten dan wel had gemaakt en, opnieuw, zonder excuses.

Vooraf was verwacht dat de voorzitter het zwaar zou krijgen in het parlement, maar dat bleek mee te vallen. De meeste grote partijen lieten persoonlijke aanvallen achterwege en hadden meer aandacht voor de grote lijnen van het vaccindebat, zoals het belang van een mondiale dekking en transparantie van de contracten met de farmareuzen. Velen vinden ook dat de pijlen zich niet zozeer zouden moeten richten op de Europese Commissie, maar op die farmabedrijven, die veel geld hebben gekregen en zich niet aan de afspraken zouden houden.

Alleen aan de populistische flanken van het parlement, zowel links als rechts, werd Von der Leyen dringend verzocht om op te stappen. Die oproep kwam onder meer van Derk Jan Eppink, na vele partij-omzwervingen momenteel lid van JA21.

De belangrijkste beslissingen waren correct

Een meerderheid steunt echter de gekozen strategie dat de Europese Commissie namens alle 27 landen de vaccinmarkt op ging. Dat daarbij weleens iets mis is gegaan, is een feit. “De belangrijkste beslissingen waren correct”, aldus de christendemocratische voorman Manfred Weber.

“Ik ben hier niet om de Europese Commissie aan te vallen”, zei de Duitse sociaaldemocraat Udo Bullmann, “en ook niet om haar te verdedigen. Ik wil gewoon mensenlevens redden.”

Velen wijzen erop dat negen EU-landen, waaronder Italië, Spanje en Denemarken, intussen een groter deel van de bevolking volledig hebben gevaccineerd (dus inclusief tweede doses) dan het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft nog wel een grote voorsprong op de EU als het gaat om de eerste vaccinatie. Nederland komt in dergelijke statistieken overigens nergens voor.

Lees ook:

Von der Leyen is in Brussel vanaf nu aangeschoten wild

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ligt sinds vrijdag onder vuur na een pijnlijke brexitblunder en het afschuiven van verantwoordelijkheid daarvoor.

Eén jaar commissie-Von der Leyen: corona voor, corona na

Bij haar aantreden op 1 december vorig jaar had de nieuwe Europese Commissie niet kunnen bevroeden wat voor knotsgek jaar dit zou worden.